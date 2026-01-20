Повредившего якорем кабели на Балтике капитана будут судить в Гонконге

Фото: jremes84 / Shuttestock

Суд в Гонконге заслушает 18 свидетелей по делу капитана Ван Вэньго, которого обвиняют в повреждении подводной инфраструктуры в Балтийском море в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката капитана Джерри Чанга.

Согласно обвинительному заключению, 43-летний Ван Вэньго, капитан зарегистрированного в Гонконге контейнеровоза Newnew Polar Bear, подозревается в причинении «криминального ущерба» подводному газопроводу Balticconnector и телекоммуникационным кабелям между Финляндией и Эстонией.

По словам адвоката Джерри Чанга, по обвинению в причинении ущерба будут допрошены десять свидетелей, включая членов экипажа, официальных лиц Гонконга и двух морских экспертов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Вану также предъявлены два обвинения, связанные с нарушением требований безопасности судна, в том числе из-за пропажи якоря и непредоставления ежедневных отчетов судоходной компании. По этим эпизодам планируется заслушать еще восемь свидетелей. Капитан остается под стражей, ходатайство об освобождении под залог он не подавал.

8 октября 2023 года на газопроводе Balticconnector, который проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски, зафиксировали утечку. На восстановление газопровода понадобилось семь месяцев.

Финские власти, как отмечает Reuters, ранее заявляли, что повреждение газопровода произошло из-за того, что Newnew Polar Bear тянуло якорь по дну моря. Эстонская полиция считает, что тот же корабль мог повредить телекоммуникационные кабели, соединяющие Эстонию с Финляндией и Швецией, прежде чем попасть в трубопровод. Стоимость ремонта газопровода оценивается в €35 млн.