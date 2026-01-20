РПЛ изменила время начала трех матчей 19-го тура

Перенесены матчи: «Динамо» (Махачкала) — «Рубин» (28 февраля, 19:30), «Краснодар» — «Ростов» (28 февраля, 14:30) и «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (1 марта, 13:00)

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила об изменении времени начала трех матчей в рамках 19-го тура чемпионата России. Как сообщает пресс-служба организации, корректировки коснулись игр, запланированных на 28 февраля и 1 марта.

Встреча махачкалинского «Динамо» с казанским «Рубином» начнется 28 февраля в 19:30. Игра между «Краснодаром» и «Ростовом» в тот же день, напротив, начнется раньше — в 14:30. Также скорректировано время начала матча московского «Динамо» против самарских «Крыльев Советов», запланированного на 1 марта, — в 13:00.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар» (40 очков). Второе место занимает петербургский «Зенит» (39 очков), третье — московский «Локомотив» (37 очков).

19-й тур пройдет с 27 февраля по 1 марта.