РПЛ изменила время начала трех матчей 19-го тура
Российская премьер-лига (РПЛ) объявила об изменении времени начала трех матчей в рамках 19-го тура чемпионата России. Как сообщает пресс-служба организации, корректировки коснулись игр, запланированных на 28 февраля и 1 марта.
Встреча махачкалинского «Динамо» с казанским «Рубином» начнется 28 февраля в 19:30. Игра между «Краснодаром» и «Ростовом» в тот же день, напротив, начнется раньше — в 14:30. Также скорректировано время начала матча московского «Динамо» против самарских «Крыльев Советов», запланированного на 1 марта, — в 13:00.
На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар» (40 очков). Второе место занимает петербургский «Зенит» (39 очков), третье — московский «Локомотив» (37 очков).
19-й тур пройдет с 27 февраля по 1 марта.
