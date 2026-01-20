Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды
Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил «Матч ТВ», что Роман Зобнин останется капитаном команды.
«Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет — это правильно, он будет действовать. Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном», — сказал Карседо.
Испанский специалист также отметил, что доволен нынешним составом.
«Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом я уверен, что команда даже в таком сочетании может и должна быть выше в турнирной таблице», — добавил тренер.
Карседо возглавил «Спартак» в начале января. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года.
Зобнин выступает за московский клуб с 2016 года. С командой он стал чемпионом России (2017), выиграл Кубок (2022) и Суперкубок (2017) страны. В декабре он продлил контракт до 2027 года.
Перед началом второй части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб в феврале проведет пять товарищеских матчей во время тренировочных сборов в Дубае.
После 18 туров «Спартак» находится на шестой строчке таблицы РПЛ. Первый матч в турнире после зимнего перерыва московский клуб сыграет 1 марта против «Сочи».
