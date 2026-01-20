Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды

Карседо доволен нынешним составом «Спартака». По его мнению, команда даже без заметного усиления может и должна быть выше в турнирной таблице

Роман Зобнин (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил «Матч ТВ», что Роман Зобнин останется капитаном команды.

«Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет — это правильно, он будет действовать. Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном», — сказал Карседо.

Испанский специалист также отметил, что доволен нынешним составом.

«Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом я уверен, что команда даже в таком сочетании может и должна быть выше в турнирной таблице», — добавил тренер.

Карседо возглавил «Спартак» в начале января. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года.

Зобнин выступает за московский клуб с 2016 года. С командой он стал чемпионом России (2017), выиграл Кубок (2022) и Суперкубок (2017) страны. В декабре он продлил контракт до 2027 года.

Перед началом второй части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб в феврале проведет пять товарищеских матчей во время тренировочных сборов в Дубае.

После 18 туров «Спартак» находится на шестой строчке таблицы РПЛ. Первый матч в турнире после зимнего перерыва московский клуб сыграет 1 марта против «Сочи».