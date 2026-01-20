Reuters сообщил о сокращении экспорта через КТК после аварии в Казахстане
Добыча нефти на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане после возгорания трансформаторов и возникших проблем с электроснабжением может быть приостановлена в течение еще 7-10 дней, что приведет к сокращению экспорта нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, из-за инцидента на месторождении уже отменены поставки через КТК пяти партий нефти общим объемом около 600-700 тыс. тонн, которые должны были быть отправлены в январе и феврале.
Два дня назад, 18 января, на заводе «Тенгизшевройл» в Тенгизе произошли возгорания двух электрических трансформаторов. После этого на нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Королевское была приостановлена добыча. С территории эвакуировали 473 сотрудников. Пострадавших нет.
«Тенгизшевройл» — компания, добывающая нефть, газ и сопутствующие продукты. На ее долю приходится около трети всей добычи в Казахстане.
Материал дополняется
