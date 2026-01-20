 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Reuters сообщил о сокращении экспорта через КТК после аварии в Казахстане

Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС
Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС

Добыча нефти на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане после возгорания трансформаторов и возникших проблем с электроснабжением может быть приостановлена в течение еще 7-10 дней, что приведет к сокращению экспорта нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, из-за инцидента на месторождении уже отменены поставки через КТК пяти партий нефти общим объемом около 600-700 тыс. тонн, которые должны были быть отправлены в январе и феврале.

Два дня назад, 18 января, на заводе «Тенгизшевройл» в Тенгизе произошли возгорания двух электрических трансформаторов. После этого на нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Королевское была приостановлена добыча. С территории эвакуировали 473 сотрудников. Пострадавших нет.

«Тенгизшевройл» — компания, добывающая нефть, газ и сопутствующие продукты. На ее долю приходится около трети всей добычи в Казахстане.

В Казахстане завели дело за одобрение ударов Украины по терминалу КТК
Политика
Фото:gov.kz

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле Минфина за майнингом Крипто, 18:16
Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы Общество, 18:14
В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед Общество, 18:10
Призовой фонд Киберспортивного кубка мира составит рекордные $75 млн Спорт, 18:00
ЦБ поднял официальный курс евро более чем на ₽1 Инвестиции, 17:57
Reuters сообщил о сокращении экспорта через КТК после аварии в Казахстане Бизнес, 17:57
Курс рубля, дефолты и ОФЗ: три риска для инвестора в 2026-м. ВидеоПодписка на РБК, 17:55 
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Остался один день, чтобы оформить у NASA посадочный талон на Луну Общество, 17:55
Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе Политика, 17:53
Власти Москвы выставили на торги санаторий на месте старинной усадьбы Недвижимость, 17:53
Strategy купила биткоинов еще на $2 млрд, став владельцем 710 тыс. монет Крипто, 17:50
Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды Спорт, 17:48
Швырнувшего ребенка на пол в Шереметьево мужчину признали невменяемым Общество, 17:43
Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов Спорт, 17:41