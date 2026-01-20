Януковича приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы

Фото: DmyTo / Shutterstock

Украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор экс-президенту Украины, его обвинили в захвате земли под Киевом. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины в телеграм-канале.

«Украинская правда» сообщает, что фигурантом дела является бывший президент Украины Виктор Янукович.

«Экс-президент признан виновным в завладении земельным участком… площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн», — говорится в сообщении САП. Участок входит в лесной фонд на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области.

Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Вынесен приговор и его предполагаемому сообщнику, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины (соучастие в присвоении или растрате имущества). При этом его освободили от отбывания наказания на основании истечения сроков привлечения к ответственности. Имя сообщника также не раскрывается.

РБК обратился за комментарием к представителю Януковича.

Ранее суд на Украине заочно приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы «за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу». До этого, в 2019 году, украинский суд заочно назначил ему 13 лет лишения свободы по делу о госизмене. Он называл этот приговор незаконным.

В сумме судебные сроки Януковича на Украине уже составляют более 40 лет.

С 2014 года бывший украинский лидер находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и других стран. Осенью 2024 года его сын — Александр Янукович — получил гражданство России. При этом адвокат Януковича-старшего ранее утверждал, что экс-президент Украины не является гражданином России.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Янукович, его охрана и почти все члены правительства были вынуждены срочно покинуть страну.