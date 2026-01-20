 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Януковича приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы

Фото: DmyTo / Shutterstock
Фото: DmyTo / Shutterstock

Украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор экс-президенту Украины, его обвинили в захвате земли под Киевом. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины в телеграм-канале.

«Украинская правда» сообщает, что фигурантом дела является бывший президент Украины Виктор Янукович.

Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 15 годам тюрьмы
Политика
Виктор Янукович

«Экс-президент признан виновным в завладении земельным участком… площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн», — говорится в сообщении САП. Участок входит в лесной фонд на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области.

Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Вынесен приговор и его предполагаемому сообщнику, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины (соучастие в присвоении или растрате имущества). При этом его освободили от отбывания наказания на основании истечения сроков привлечения к ответственности. Имя сообщника также не раскрывается.

РБК обратился за комментарием к представителю Януковича.

Ранее суд на Украине заочно приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы «за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу». До этого, в 2019 году, украинский суд заочно назначил ему 13 лет лишения свободы по делу о госизмене. Он называл этот приговор незаконным.

В сумме судебные сроки Януковича на Украине уже составляют более 40 лет.

С 2014 года бывший украинский лидер находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и других стран. Осенью 2024 года его сын — Александр Янукович — получил гражданство России. При этом адвокат Януковича-старшего ранее утверждал, что экс-президент Украины не является гражданином России.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Янукович, его охрана и почти все члены правительства были вынуждены срочно покинуть страну.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Елена Наумова
При участии
Виктория Хабарова
Украина суд приговор
Материалы по теме
Суд объяснил, почему не снял санкции ЕС с Януковича
Политика
Соратника Януковича застрелили у американской школы в Испании. Главное
Политика
Сын Януковича вышел из бизнеса в Санкт-Петербурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле Минфина за майнингом Крипто, 18:16
Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы Общество, 18:14
В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед Общество, 18:10
Призовой фонд Киберспортивного кубка мира составит рекордные $75 млн Спорт, 18:00
ЦБ поднял официальный курс евро более чем на ₽1 Инвестиции, 17:57
Reuters сообщил о сокращении экспорта через КТК после аварии в Казахстане Бизнес, 17:57
Курс рубля, дефолты и ОФЗ: три риска для инвестора в 2026-м. ВидеоПодписка на РБК, 17:55 
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Остался один день, чтобы оформить у NASA посадочный талон на Луну Общество, 17:55
Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе Политика, 17:53
Власти Москвы выставили на торги санаторий на месте старинной усадьбы Недвижимость, 17:53
Strategy купила биткоинов еще на $2 млрд, став владельцем 710 тыс. монет Крипто, 17:50
Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды Спорт, 17:48
Швырнувшего ребенка на пол в Шереметьево мужчину признали невменяемым Общество, 17:43
Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов Спорт, 17:41