Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе
События на Украине не стали главной темой обсуждений всемирного форума в швейцарском Давосе в 2026 году. Об этом в своем телеграм-канале написал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
«Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась», — написал Дмитриев.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Материал дополняется
