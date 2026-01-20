 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Администрация Президента России / Global Look Press)

События на Украине не стали главной темой обсуждений всемирного форума в швейцарском Давосе в 2026 году. Об этом в своем телеграм-канале написал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась», — написал Дмитриев.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.

Материал дополняется

Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле Минфина за майнингом Крипто, 18:16
Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы Общество, 18:14
В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед Общество, 18:10
Призовой фонд Киберспортивного кубка мира составит рекордные $75 млн Спорт, 18:00
ЦБ поднял официальный курс евро более чем на ₽1 Инвестиции, 17:57
Reuters сообщил о сокращении экспорта через КТК после аварии в Казахстане Бизнес, 17:57
Курс рубля, дефолты и ОФЗ: три риска для инвестора в 2026-м. ВидеоПодписка на РБК, 17:55 
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Остался один день, чтобы оформить у NASA посадочный талон на Луну Общество, 17:55
Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе Политика, 17:53
Власти Москвы выставили на торги санаторий на месте старинной усадьбы Недвижимость, 17:53
Strategy купила биткоинов еще на $2 млрд, став владельцем 710 тыс. монет Крипто, 17:50
Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды Спорт, 17:48
Швырнувшего ребенка на пол в Шереметьево мужчину признали невменяемым Общество, 17:43
Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов Спорт, 17:41