Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе

Кирилл Дмитриев (Фото: Администрация Президента России / Global Look Press)

События на Украине не стали главной темой обсуждений всемирного форума в швейцарском Давосе в 2026 году. Об этом в своем телеграм-канале написал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась», — написал Дмитриев.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.

Материал дополняется