Митинг обернулся беспорядком

Заведено новое уголовное дело в связи с несанкционированной акцией 27 июля

Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках после акций 27 июля. Эксперты называют происходящее «новым болотным делом». Одного из незарегистрированных кандидатов, Сергея Митрохина, готовы допустить к выборам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Чем грозит дело о массовых беспорядках

Следственный комитет во вторник, 30 июля, возбудил дело об организации массовых беспорядков, участии в них и призывах к ним (ст. 212 УК) в связи с несогласованной акцией протеста в центре Москвы 27 июля. Эта статья предусматривает сроки от восьми до 15 лет за организацию беспорядков, от пяти до десяти лет за вербовку, до двух лет за призывы и от трех до восьми лет за участие.

«Группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», — говорится в сообщении на сайте главка СКР по Москве. Ведомство утверждает, что участники акции, «игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия».

Кроме того, возбуждено три уголовных дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти. Первое обвинение по этой статье предъявлено Евгению Коваленко, который бросил урну в сторону сотрудников Росгвардии, от чего пострадал один из бойцов ОМОНа. Другие два дела связаны с распылением перцового газа и с тем, что в сторону бойцов Росгвардии бросили кусок бордюра. Максимальное наказание по ст. 318 УК при отсутствии опасности для жизни и здоровья составляет пять лет лишения свободы. За опасное для жизни насилие грозит до десяти лет.

Что становилось поводом для возбуждения дел о массовых беспорядках Акция протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. Согласованное мероприятие обернулось столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. На скамье подсудимых оказались 35 человек. Организаторы «Марша миллионов» Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев были осуждены как организаторы «массовых беспорядков» и получили по 4,5 года колонии.

Протесты в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, где планировалось построить храм. О деле по ст. 212 УК стало известно в июне этого года — через несколько недель после того, как руководство города после столкновений отказалось от идеи возвести церковь в сквере. По делу прошло несколько обысков и допросов, однако фигуранты в нем не появились.

Протесты против изменения границы между Ингушетией и Чечней. Дело расследуется по статьям о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК) и применении опасного для жизни и здоровья насилия к представителям власти (ч. 2 ст. 318 УК). В деле более 30 фигурантов, подавляющее большинство из них арестованы.

Массовая драка на Хованском кладбище с участием сотен человек, в результате которой погибли три человека и были ранены более 30. Организаторы побоища, в числе которых был директор кладбища Юрий Чабуев, получили до 11 с половиной лет колонии.

Бунт в исправительной колонии №6 в городе Копейске Челябинской области, заключенные которой протестовали против пыток и вымогательства взяток. По делу о массовых беспорядках, насилии в отношении представителя власти и дезорганизации деятельности колонии были осуждены порядка двух десятков человек, максимальное наказание — пять лет колонии.

Как закон определяет массовые беспорядки

По данным судебного департамента Верховного суда, в 2018 году по статье о массовых беспорядках были осуждены 37 человек, годом ранее — 52, в 2016 году — 49.

Согласно УК массовые беспорядки сопровождаются «насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти».

«Попытка несанкционированный митинг квалифицировать как массовые беспорядки говорит об отсутствии понимания юридической науки и исключительно о политической подоплеке происходящего», — считает адвокат Алхас Абгаджава.

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Основные элементы массовых беспорядков — это причинение существенного ущерба имуществу, жизни и здоровью других лиц. С имуществом [у следствия] могут быть явные проблемы», — считает руководитель юридической службы проекта «Апология протеста» Алексей Глухов. Он напоминает, что в «болотном деле» «крупным имущественным ущербом» было повреждение асфальтового покрытия. «Так что для возбуждения дела это большого значения не имеет», — считает Глухов. Цель дела — «охладить протест в России и в Москве в частности», убежден юрист. По предыдущим акциям были дела по ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти). Сейчас власти, видимо, решили усилить криминализацию протеста, чтобы люди боялись следственных изоляторов, приговоров и колоний, полагает Глухов.

Инициаторы митинга уже оштрафованы или арестованы за организацию несанкционированной акции в административном порядке. Им могут вменить уголовное преступление по тем же фактам, считает Абгаджава, несмотря на то что «административная и уголовная ответственность имеют разную природу и что за одно и то же же деяние нельзя два раза нести ответственность. «Сформулировав обвинение немного по-разному, можно привлечь одно и то же лицо и за проведение несанкционированного мероприятия, и за организацию массовых беспорядков», — полагает Абгаджава.

Как власть отреагировала на субботний митинг

Во вторник власти впервые прокомментировали субботнюю акцию. Мэр Сергей Собянин в специально записанном комментарии для принадлежащего мэрии канала ТВЦ заявил, что силовики в ходе митинга действовали «совершенно адекватно», а применять силу их «просто вынудили». Мэр еще до заявления СК назвал произошедшее на акции «массовыми беспорядками». На Трубной площади, по его словам, демонстранты решили перейти к открытым действиям: «попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских», чем и вынудили полицию применить силу. Собянин заподозрил оппозицию в подготовке провокаций, из-за того что ее представители отказались проводить новую акцию на проспекте Сахарова, как предлагала мэрия.

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман на коллегии Генпрокуратуры потребовал от прокуроров «жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций».

Что будет с протестами дальше

Заявители оппозиционного митинга, представители Либертарианской партии России, в субботу встретились с первым заместителем главы департамента региональной безопасности Москвы Василием Олейником. Они настаивали на том, что хотят провести акцию в непосредственной близости к зданию Мосгоризбиркома или столичного правительства — на Лубянке, Волхонке или Триумфальной площади. Как рассказал РБК один из участников встречи, председатель партии Сергей Бойко, мэрия «выставила ультиматум — на проспекте Сахарова или нигде». Оппозиция не согласилась на вариант московских властей, и компромисс не был достигнут.

«Проводить один и тот же митинг с такими же целями, с такими же заявками на той же площадке — это политически неграмотно», — заявил Бойко. Представители департамента безопасности в ответ заявили, что разрешить акцию на Лубянке невозможно, потому что это вызовет транспортные проблемы.

Геннадий Гудков рассказал РБК, что часть штабов кандидатов договорилась подать заявку в мэрию на митинг 10 августа. «Мы не хотим подвергать людей насилию. Поэтому призываем на санкционированный протест», — отметил он. Одним из заявителей акции станет Любовь Соболь, сообщила РБК пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Большая часть независимых кандидатов сейчас находится под арестом за организацию несогласованной акции. После акции под административный арест были отправлены более 60 человек, среди которых незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков (30 суток), Илья Яшин (10 суток), Юлия Галямина (10 суток), Константин Янкаускас (семь суток), Александр Соловьев (восемь суток).