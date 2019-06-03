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Военные и топ-менеджеры держат карман шире
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Газета
Военные и топ-менеджеры держат карман шире
Газета № 077 (3032) (0306) Экономика,
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Военные и топ-менеджеры держат карман шире
ВНИИ труда выяснил, работники каких отраслей рассчитывают на рост доходов
Военнослужащие и топ-менеджеры наиболее позитивно оценили перспективы увеличения своих доходов, показал опрос подведомственного Минтруду НИИ
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военнослужащие и руководители продемонстрировали самые высокие ожидания повышения своих доходов, следует из опроса ВНИИ труда (исследовательского института, подведомственного Минтруду) совместно с СПбГУ. Опрос есть в распоряжении РБК.

  • Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов. Это самые высокие оценки среди респондентов в разрезе занятий по основному месту работы.
  • Меньше оптимизма у работников в сферах обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности: 48% из них в целом позитивно оценивают перспективы повышения уровня своего материального благополучия. Среди квалифицированных рабочих промышленности, строительства и транспорта таких 47%.
  • Самые низкие результаты среди квалифицированных работников сельского хозяйства и рыбоводства: только 37% считают реальным добиться повышения денежных доходов. Среди неквалифицированных работников таковых 42%.

  • По сферам занятости наиболее высокие ожидания перспектив роста доходов характерны для работников сфер ИТ-технологий (71%). Самые низкие — в сфере здравоохранения (42%) и образования (40%).

Опрос проводился в рамках исследовательского проекта, выполненного ВНИИ труда и СПбГУ. Целевая группа составила 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе 46,8% мужчин и 53,2% женщин, разных уровней образования, групп занятий и отраслевых сфер занятости. Опросом были охвачены все федеральные округа, указали авторы исследования.

Оправдан ли оптимизм

  • Согласно результатам опроса, больше половины работающих россиян оптимистично оценивают перспективы роста доходов (51% респондентов выбрали оценки 4 и 5). При этом с возрастом оценка снижается: в группе 18–29 лет возможность повысить доход высоко оценивают 73% респондентов, в группе 30–39 лет — 54%, в группе 40–49 лет — уже 40%, а в группе 50–59 лет — 30%.
  • Реальные располагаемые денежные доходы россиян беспрерывно сокращались на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой, недавно утвержденной методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%). В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%.
  • Власти прогнозируют рост реальных доходов россиян на 1% в 2019 году, однако экономисты уверены, что предпосылок для увеличения доходов сегодня нет и в текущем году они продолжат падение. Счетная палата предупредила, что реальные доходы граждан в 2019 году продолжат сокращаться.
  • «Пока государство не будет готово тратить накопленные ресурсы на стимуляцию потребительского спроса через рост благосостояния населения, мы вряд ли сможем увидеть какие-либо значимые изменения в тренде снижения реальных располагаемых доходов населения», — сказал РБК главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Что может повысить доходы топ-менеджеров и военных

  • Руководители могут совмещать разные должности внутри корпорации, что является источником увеличения их доходов, объяснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Например, очень часто гендиректор крупной компании одновременно является членом совета директоров ее дочерних предприятий, продолжил он. Кроме того, нельзя забывать, что руководители могут самостоятельно увеличить себе зарплату, подчеркнул Сафонов.
  • Средние зарплаты руководителей высшего звена в 2018 году в Москве и Московской области составили 377 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 177 тыс., в остальных субъектах РФ — 182 тыс. руб., сообщили РБК в рекрутинговой компании Kelly Services.
  • Что касается военнослужащих — у них есть перспективы должностного роста, их денежный доход зависит в том числе от званий и должностей, указал проректор Академии труда. По завершении военной службы они могут выйти на работу по гражданской специальности и одновременно получать военную пенсию, напомнил Сафонов. По достижении гражданского пенсионного возраста бывшие военнослужащие будут получать и вторую (гражданскую) пенсию.
  • В 2019 году военные пенсии будут проиндексированы на 6,3% (выше инфляции), и их средний размер на 1 октября составит 26,2 тыс. руб. Средний размер гражданской страховой пенсии по старости на начало 2019 года составляет 15,4 тыс. руб. Всего военных пенсионеров насчитывается около 2,6 млн человек, средний срок выслуги — 27 лет, говорил в конце 2018 года замглавы департамента бюджетной политики в сфере государственной военной службы Минфина Илья Севоднясев.

В январе 2018 года размер оклада по воинскому званию, к примеру, рядового, составлял 5200 руб., у младшего лейтенанта — 9880 руб., у полковника — 13 520 руб., у генерал-майора — 20 800 руб., у маршала — 31 200 руб.

Размер оклада по воинской должности зависит от тарифного разряда (всего их 50). Так, курсант получит 7280 руб., а военнослужащий, имеющий 25-й тарифный разряд (например, заместитель командира танковой бригады), — 28 600 руб., 50-й (первый заместитель министра обороны) — 46 800 руб. Кроме того, военнослужащим положены ежемесячные дополнительные выплаты.

Майор, занимающий должность в центральном аппарате военного ведомства, к примеру, ведущего эксперта, со всеми надбавками получает в районе 100–110 тыс. руб. ежемесячно, рассказал РБК источник в Минобороны. «А генерал, занимающий должность начальника центрального органа военного управления, может получать в районе 160 тыс. руб.», — добавил он. Кроме того, по итогам каждого года согласно так называемому приказу № 1010 военнослужащим выплачивается премия, сообщил он. Размер ее зависит от множества факторов (от звания, должности, результатов работы, наличия каких-либо нарушений) и может составлять как 200 тыс. руб., так и 2 млн руб., заключил собеседник РБК.

Как россияне распределяются по доходам

  • Согласно данным Росстата, в 2018 году 19,8 млн россиян (13,5% населения) получали доходы от 15 тыс. до 20 тыс. руб. в месяц. Это самая большая группа населения.
  • Денежные доходы 17 млн россиян (11,6% населения) в прошлом году составили от 20 тыс. до 25 тыс. руб.
  • Доля россиян с высокими доходами (свыше 70 тыс. руб. в месяц) немного выросла в 2018 году, до 8,3% (в 2017 году — 7,5%). Одновременно в прошлом году доля россиян с самыми низкими доходами (до 7 тыс. руб.) снизилась до 5,1% (в 2017 году — 5,5%).
Авторы: Юлия Старостина, Инна Сидоркова.
Теги: Доходы населения
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