Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль

Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль из подмосковной Рузы, сообщает «РИА Новости».

Автопоезд с деревом по традиции въехал на территорию Кремля через Спасские ворота, которые открывают только для самых торжественных случаев. Во время торжественной церемонии Дед Мороз, управлявший автопоездом, передал комендатуре Кремля подорожную грамоту.

Он объявил, что елку доставили в целости и сохранности, предварительно аккуратно уложив, чтобы «не сломалась ни одна веточка». Дед Мороз также напомнил, что перевозит главную елку страны уже шестой год.

Вековая ель высотой 26 м будет украшать Соборную площадь до 20 января. Ее спилили в Рузском муниципальном округе Подмосковья 8 декабря. Отбор, который проводит специальная комиссия, начался по традиции летом и длился несколько месяцев.

В этом году на место главной елки претендовали 24 дерева. При этом для кандидатов есть строгие критерии: высота — не менее 25 метров, возраст — не более 120 лет. Также важна визуальная привлекательность.