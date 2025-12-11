Эксперты заявили о «смещении» отношения россиян к переговорам о мире Какого мира и когда ждут парламентские партии и россияне

Реакция политических партий демонстрирует, что они ощущают: на скорый результат переговоров о мире рассчитывать не стоит, считают политологи, а отношение людей сместилось от оптимизма-пессимизма в плоскость удивленного любопытства

Фото: Никита Попов / РБК

«Лучше бы поскорее»

Согласно опросам фонда «Общественное мнение», темы, связанные с мирными переговорами и планом Трампа, второй раз подряд вышли на второе место среди самых значимых событий недели. В исследовании, проведенном с 21 по 23 ноября, их назвали таковыми 7% респондентов, с 28 по 30 ноября — 11%. Первое место обе недели занимает военная операция на Украине с результатом в 20% и 22%. В 2025 году были недели, когда повестка мирных переговоров выходила на первое место, опережая «военную спецоперацию России на Украине».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что настроения в обществе сейчас характеризуются «амбивалентностью». «С одной стороны, сложно уже посчитать, сколько у нас было этих самых «двух недель», в течение которых все решится и встанет на свои места. Так что, безусловно, есть некое недоверие к теме мирных переговоров. С другой стороны, при всем этом есть надежда на окончание горячей фазы конфликта, и в этих координатах все и происходит», — заключает эксперт.

Политолог Екатерина Курбангалеева считает, что отношение к переговорам сместилось из плоскости оптимизма-пессимизма в плоскость удивленного любопытства. «Встречи с американскими переговорщиками, перемещения украинских делегаций в разные локации и волны тревожных комментариев европейских лидеров после очередного обнародования планов превратились в некий продолжительный политический сериал, у которого уже, очевидно, начался новый сезон. Результат переговоров не столь важен, сколько процесс», — говорит эксперт.

Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с РБК заявил, что у социологов есть понимание того, какого именно мира хотело бы большинство россиян. «Мир должен быть долгосрочным и справедливым. Он должен исключать военную угрозу нашей стране со стороны Украины на длительную перспективу», — описывает настроения в обществе Федоров. По его оценке, до достижения этих целей россияне готовы ждать «столько, сколько потребуется, но лучше бы поскорее».

По оценке Валентина Биянки, для российского общества критичным является территориальный вопрос. «При этом я думаю, что в целом и российская элита, и заметная часть населения поддержала бы какую-то компромиссность. С одной стороны, есть обреченная готовность продолжать до тех пор, пока не будет достигнут некоторый критический минимум российских условий, но и определенная усталость тоже чувствуется», — считает Бьянки. Усталость есть «и бюджетная, и настроенческая», она точно на данный момент не может прорваться во что-то протестное, но она есть, заключает эксперт.

Ощущение победы, вероятно, будет связано в восприятии людей со снятием очевидных запретов, во многом связанных с санкциями. Прежде всего, это свободное перемещение за границу, снятие отдельных финансовых ограничений, да и ограничений на мобильные коммуникации и доступ к привычным приложениям — все то, с чем сталкивается обыватель, и все то, что формирует образ «осажденной крепости», предполагает Курбангалеева.

Что касается оптимальных сроков заключения мира, то, по ее оценке, запроса прямо на «скорейшее заключение мира» в обществе действительно нет: «Пока терпится, власти это чувствуют и не торопятся».

По словам федерального чиновника, знакомого с закрытой социологией, данные свидетельствуют, что общество разделено: примерно равные части выступают как за продолжение, так и за завершение конфликта. Если говорить о социологии в фокусе мирных переговоров, то большинство выступает за мир и при этом уверены в победе России. Наиболее предпочтительный ее сценарий, по данным собеседника россиян, — сохранение Украины как самостоятельного государства, отказ ее от вступления в НАТО, ограничение ее армии, признание международным сообществом Крыма и присоединившихся в результате референдумов регионов как принадлежащих России.

«Предпочтительнее за столом переговоров»

Парламентские политические партии сформировали предварительные позиции относительно перспектив мирного урегулирования российско-украинского конфликта и плана Дональда Трампа.

Первый зампред думского комитета по международным делам от «Единой России» Вячеслав Никонов заявил РБК, что «Россия готова обсуждать любой план, предложенный США».

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что первоначальный план, предложенный США из 28 пунктов, может быть взят за основу обсуждения. «Потому что заложенные в нем принципы учитывают ряд важных требований России, в частности сохранение безъядерного статуса Украины, ее невступление в НАТО, а также гарантии нерасширения альянса», — объяснил политик. Миронов заявил РБК, что усилия по мирным переговорам идут в верном направлении, так как Россия готова добиться целей военной операции как за столом переговоров, так и на поле боя, но «предпочтительнее первое».

В ЛДПР ранее заявляли «Газете.ру», что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также зятем президента США Джаредом Кушнером 2 декабря стали шагом к устойчивому миру.

Зампред партии «Новые люди», руководитель ее фракции в Мосгордуме Александр Даванков заявил корреспонденту: «Мы все за скорейший мир на наших условиях. Все, что приближает мир и выполнение задач, поставленных перед началом СВО, — хорошо. Если мы сможем этого достичь мирными переговорами — великолепно».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов детально комментировать РБК процесс мирных переговоров отказался. По его словам, обсуждать детали мирного плана Трампа преждевременно, так как его содержание неясно.

Никонов вариант плана, появившийся в СМИ, не считает достоверным. Но говоря о перспективах мирного урегулирования на текущем этапе, он заявил, что оценивает усилия по его достижению положительно, но подчеркнул, что оно возможно только при принятии «наших условий»: «Избиратели ждут победы».

Единственным, кто согласился детально прокомментировать пункты возможного мирного урегулирования, стал Сергей Миронов. Он отметил, что в первоначальном плане Трампа Крым, ДНР и ЛНР признаются российскими только де-факто, «а необходимо де-юре, чтобы в будущем Украина не думала вернуть их обратно». Кроме того, он считает, что необходимо добиваться более значительного сокращения украинской армии, а не до 600-800 тысяч человек, как предлагают в США.

Политконсультант Валентин Бианки уверен, что политиков волнуют, прежде всего, две вещи: долгосрочные гарантии для России и возможность объяснить, что достигнутые в результате мирного урегулирования цели — это победа.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что оценки событий «политическим классом» обычно зависят от четырех факторов: официальных заявлений президента и уполномоченных чиновников; риторики основных государственных СМИ; заявлений президента США и определенных им переговорщиков; публичной и непубличной экспертизы источников, вызывающих доверие элиты. «За последние несколько дней риторика первых трех источников о перспективах договоренностей с учетом позиции России очевидно стала более оптимистичной», — считает Костин.

Политолог Екатерина Курбангалеева считает, что реакция партий демонстрирует то, что они ощущают: на скорый результат рассчитывать не стоит. «Но раз переговоры идут, посланников принимают, а президент страны в них участвует, значит, критиковать процесс не стоит», — говорит Курбангалеева.

Сценарий, при котором мирное урегулирование произойдет до выборов в Госдуму (осенью 2026 года), рассматривался внутриполитическим блоком Кремля. РБК писал, что представители администрации президента обсуждали такое развитие событий как вероятное вместе с руководством «Единой России» в начале мая. На прошлой неделе руководитель управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев заявил, что повестка думской кампании будет зависеть, прежде всего, от того, закончится ли к тому моменту военная операция или нет, как закончится, какие будут этапы окончания, а также от того, будут ли к тому моменту действовать санкции или нет.

По словам двух источников, близких к администрации президента, на данный момент решено не завышать и не занижать ожидания от переговорного процесса.