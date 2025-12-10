 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Nestle отозвала в России несколько партий детского питания

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Компания Nestle объявила о добровольном отзыве нескольких партий заменителей грудного молока NAN 1 OPTIPRO на российском рынке в качестве меры предосторожности, следует из официального заявления на сайте компании.

Речь идет о продукции, произведенной 21–22 октября 2025 года:

  • коробка 1050 г (2×525 г), партии 52940346BA и 52950346BA;
  • банка 400 г, партия 52950346AA.

На данный момент заблокировано более 99% указанных партий, компания предпринимает меры для изъятия оставшейся продукции из магазинов. Мера касается только перечисленных партий и не затрагивает другие товары Nestle, уточнили представители компании.

Решение об отзыве продукции на российском рынке последовало после отзыва нескольких партий заменителей грудного молока в странах Европы в связи с мерами предосторожности.

Как сообщает Sweden Herald со ссылкой на информацию Nestle, на производственной линии одного из предприятий компании, где производилось детское питание, был обнаружен микроорганизм Bacillus cereus. После этого компания отозвала в Швеции несколько партий заменителей грудного молока NAN Pro 1 и NAN Sensitive 1. По данным Nestle, случаев заболевания не выявлено, но тем, кто приобрел указанные продукты, рекомендуется их не использовать.

Bacillus cereus — бактерия, способная вызывать пищевые отравления. Она образует споры, устойчивые к нагреванию, поэтому может сохраняться даже после термообработки. Токсичные вещества бактерии вызывают два типа симптомов: рвоту или диарею, обычно в течение нескольких часов после употребления зараженной пищи.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Nestle детское питание Европа
Материалы по теме
Сенат Франции обвинил власти в сокрытии данных о бактериях в Nestle
Общество
Nestle повысит цены на детское питание и заменители грудного молока
Бизнес
Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 10 дек, 23:58 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 10 дек, 23:58
Трамп призвал Зеленского быть реалистом в ситуации на Украине Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Над регионами России за три часа сбили 37 дронов Политика, 00:09
«Новый Лондон» и «генштаб элиты»: в Дубае назвали плюсы ОАЭ для РоссииПодписка на РБК, 00:03
Эксперты заявили о «смещении» отношения россиян к переговорам о мире Политика, 00:02
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву Политика, 10 дек, 23:55
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 10 дек, 23:30
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
«Посейдон» вместо деклараций: как изменят контроль за доходами чиновников Политика, 10 дек, 23:25
Axios сообщил о передаче Украиной ответа на мирный план США Политика, 10 дек, 23:04
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 10 дек, 23:00
Nestle отозвала в России несколько партий детского питания Общество, 10 дек, 22:59
В Боливии задержали бывшего президента Луиса Арсе Политика, 10 дек, 22:55
Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы Политика, 10 дек, 22:53
Из-за падения обломков в Воронеже эвакуировали 80 человек Политика, 10 дек, 22:52