Nestle отозвала в России несколько партий детского питания

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Компания Nestle объявила о добровольном отзыве нескольких партий заменителей грудного молока NAN 1 OPTIPRO на российском рынке в качестве меры предосторожности, следует из официального заявления на сайте компании.

Речь идет о продукции, произведенной 21–22 октября 2025 года:

коробка 1050 г (2×525 г), партии 52940346BA и 52950346BA;

банка 400 г, партия 52950346AA.

На данный момент заблокировано более 99% указанных партий, компания предпринимает меры для изъятия оставшейся продукции из магазинов. Мера касается только перечисленных партий и не затрагивает другие товары Nestle, уточнили представители компании.

Решение об отзыве продукции на российском рынке последовало после отзыва нескольких партий заменителей грудного молока в странах Европы в связи с мерами предосторожности.

Как сообщает Sweden Herald со ссылкой на информацию Nestle, на производственной линии одного из предприятий компании, где производилось детское питание, был обнаружен микроорганизм Bacillus cereus. После этого компания отозвала в Швеции несколько партий заменителей грудного молока NAN Pro 1 и NAN Sensitive 1. По данным Nestle, случаев заболевания не выявлено, но тем, кто приобрел указанные продукты, рекомендуется их не использовать.

Bacillus cereus — бактерия, способная вызывать пищевые отравления. Она образует споры, устойчивые к нагреванию, поэтому может сохраняться даже после термообработки. Токсичные вещества бактерии вызывают два типа симптомов: рвоту или диарею, обычно в течение нескольких часов после употребления зараженной пищи.