Трамп поговорил об Украине с лидерами Франции, Германии и Британии

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщила пресс-служба британского правительства.

Лидеры обсудили тему урегулирования конфликта на Украине «под руководством США», а также поприветствовали усилия «по достижению справедливого и прочного мира» для Киева.

В сообщении говорится, что работа над мирным планом продолжается, а стороны сошлись во мнении, что этот процесс является критическим моментом как для Украины, так и «для общей безопасности в евроатлантическом регионе». Макрон, как пишет Axios, заявил, что телефонный разговор длился 40 минут.

Издание отмечает, что переговоры прошли на фоне растущей напряженности и недоверия между США и Европой в том числе по вопросу о том, как закончить российско-украинский конфликт.

Накануне Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры США и ЕС о предоставлении гарантий безопасности Украине стали «неловкими». Это обострение, по информации издания, заставляет европейских лидеров задаться вопросом о будущем, в котором Белый дом больше не является главным гарантом безопасности континента.

Украина добивается получения гарантий безопасности от партнеров в рамках переговоров об урегулировании. Трамп ранее выразил мнение, что их должна предоставить Европа. При этом европейские чиновники в разговоре с CNN заявили об опасениях по поводу того, что республиканец из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах может обвинить Украину и Европу в препятствовании заключению соглашения.