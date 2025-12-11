Глава МОК ответила украинцу на вопрос об отзыве допуска на Игры у россиян

Глава МОК ответила украинцу на вопрос об отмене допуска на Игры у россиян

Журналист спросил главу МОК, можно ли отзывать уже выданный допуск у россиян и подключить к этому процессу украинскую сторону. Ковентри ответила, что все решения принимает спецкомиссия, и этот подход уже успешно применялся

Кирсти Ковентри (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, комментируя вопрос украинского журналиста о привлечении представителей его страны к проверке россиян для допуска на Игры, заявила на пресс-конференции, что уже применяемый организацией подход показал свою успешность.

Украинский журналист спросил, рассматривает ли МОК механизм пересмотра решений специальной комиссии по допуску россиян и белорусов (AINERP) и могут ли к процессу принятия решений привлечь украинцев.

«Как вы сами отметили в начале, процесс (допуска), который у нас был перед Парижем, был успешным. И сейчас у нас совершенно такой же процесс. <...> Но наша рабочая группа — это те, кто принимает окончательное решение в этом процессе», — заявила Ковентри.

Россиян допустили на Олимпиаду в Италии на тех же условиях, что и в 2024 году в Париже — в нейтральном статусе, при условии прохождения квалификации и проверки специальной комиссии.

Пока приглашения МОК получили только фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В AINERP вошли Николь Ховерц (вице-президент МОК, председатель группы экспертов), По Газоль (представитель комиссии по этике МОК) и Моринари Ватанабэ (представитель комиссии спортсменов МОК).

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.