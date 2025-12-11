 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 28 x 5,3 2 1,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 100 x 12,5 2 1,01 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 18 x 1,04 2 54 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,16 x 8 2 15 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,25 x 3,4 2 2,25 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,2 x 3,4 2 3,25 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,43 x 4,7 2 7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 2,95 x 3,5 2 2,3 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,72 x 3,85 2 4,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,5 x 22,5 2 1,23
Спорт⁠,
0

Глава МОК ответила украинцу на вопрос об отзыве допуска на Игры у россиян

Глава МОК ответила украинцу на вопрос об отмене допуска на Игры у россиян
Журналист спросил главу МОК, можно ли отзывать уже выданный допуск у россиян и подключить к этому процессу украинскую сторону. Ковентри ответила, что все решения принимает спецкомиссия, и этот подход уже успешно применялся
Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, комментируя вопрос украинского журналиста о привлечении представителей его страны к проверке россиян для допуска на Игры, заявила на пресс-конференции, что уже применяемый организацией подход показал свою успешность.

Украинский журналист спросил, рассматривает ли МОК механизм пересмотра решений специальной комиссии по допуску россиян и белорусов (AINERP) и могут ли к процессу принятия решений привлечь украинцев.

«Как вы сами отметили в начале, процесс (допуска), который у нас был перед Парижем, был успешным. И сейчас у нас совершенно такой же процесс. <...> Но наша рабочая группа — это те, кто принимает окончательное решение в этом процессе», — заявила Ковентри.

Россиян допустили на Олимпиаду в Италии на тех же условиях, что и в 2024 году в Париже — в нейтральном статусе, при условии прохождения квалификации и проверки специальной комиссии.

Пока приглашения МОК получили только фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В AINERP вошли Николь Ховерц (вице-президент МОК, председатель группы экспертов), По Газоль (представитель комиссии по этике МОК) и Моринари Ватанабэ (представитель комиссии спортсменов МОК).

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 Кирсти Ковентри Международный олимпийский комитет (МОК)
Материалы по теме
Организаторы Олимпиады пообещали идеальный лед для игроков НХЛ
Спорт
Лыжник Коростелев сам заплатил ₽200 тыс. за заявку на нейтральный статус
Спорт
МОК допустил Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 01:28 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 01:28
Создатель ядерного щита России Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет Общество, 01:41
Десять аэропортов России приостановили полеты Политика, 01:28
В Instagram запустили алгоритм для контроля за рекомендациями Reels Технологии и медиа, 01:27
Собянин заявил об отражении атаки еще пяти дронов, летевших на Москву Политика, 01:14
В двух столичных аэропортах ограничили полеты Политика, 01:08
WSJ сообщила, что соглашение ЕС по активам России не гарантировано Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В Воронежской области из-за дронов загорелся промышленный объект Политика, 00:50
Трамп поговорил об Украине с лидерами Франции, Германии и Британии Политика, 00:49
Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль Общество, 00:39
Глава МОК ответила украинцу на вопрос об отзыве допуска на Игры у россиян Спорт, 00:34
Свободная торговля с Индонезией. Что это значит для бизнеса в РоссииПодписка на РБК, 00:30
Трамп призвал Зеленского быть реалистом в ситуации на Украине Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10