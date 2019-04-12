Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Риски прогноза

Существуют риски недостижения показателей по реальным доходам и зарплатам, прогнозируемых Минэкономразвития, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Пенсионная реформа задержит большое количество людей предпенсионного возраста на рынке труда, и конкуренция за рабочие места приведет к торможению роста зарплат, предупреждает он. Сдерживать рост реальных доходов будет высокая закредитованность населения, а доход от накоплений будет падать из-за уменьшения ставок по депозитам, говорит Сафонов.

Из-за всплеска инфляции динамика реальных доходов населения в 2019 году, скорее всего, будет околонулевой, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Прогноз роста на 1% выглядит оптимистичным», — сказала она РБК. Впрочем, Минэкономразвития ожидает, что инфляция на конец года составит лишь 4,3%: по мнению ведомства, пик влияния роста НДС на цены уже пройден.

Ухудшение прогноза по инвестициям

По итогам 2019 года рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 3,1% после роста на 4,3% по итогам 2018 года, говорится в документе. В целом Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту инвестиций на протяжении всего прогнозного периода:

в 2020 году — с 7,6 до 7%;

в 2021-м — с 6,9 до 6,3%;

прогноз на последующие годы также снижен: теперь вместо роста на 6,1-6,6% МЭР ждет ускорения только до 5,3-5,8%.

Одновременно министерство понизило оценку доли инвестиций в основной капитал в ВВП. К 2024 году правительство должно увеличить ее до 25%, согласно майскому указу Владимира Путина (в 2018 году было 20,6%). В октябрьской редакции макропрогноза доля инвестиций в 2019 году составляла 21,4% и к 2024 году достигала 26,4% в базовом сценарии и 25,3% в консервативном сценарии. В обновленном макропрогнозе ожидания хуже: по базовому сценарию майский указ в этой части будет выполнен (доля инвестиций в ВВП достигнет 25,2%), но в консервативном — нет (24,1%)