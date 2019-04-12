Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении. Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК). Предыдущий вариант макропрогноза на шесть лет был опубликован в октябре 2018 года (.pdf).
- Реальные доходы населения России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года с учетом разовой выплаты пенсионерам в 2017 году они сократились на 0,2%, следует из данных Росстата (.pdf), без учета выплаты — выросли на 0,1%.
- Минэкономразвития рассчитывает, что в 2019 году реальные доходы граждан вырастут на 1% и продолжат расти на протяжении всего прогнозного периода. В 2020 году рост составит 1,5% (в октябрьском варианте прогноза — 1,7%), в 2021 году и далее — порядка 2,2-2,4%.
- На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан Росстат принял решение перейти на новую методологию оценки денежных доходов граждан, но пока не раскрыл результаты пересчета. РБК направил запрос в Минэкономразвития с просьбой пояснить, связан ли пересмотр динамики доходов с переходом на новую методологию расчета.
- Минэкономразвития скорректировало и оценку роста реальных зарплат на 2019 год, понизив ее с 1,4% до 1,1%. Прогноз на 2020 год, наоборот, повышен с 1,9% до 2%. С 2021 года рост реальных зарплат ожидается на уровне 2,7%.