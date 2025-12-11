Над регионами России за три часа сбили 37 дронов

Дежурные средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили над Россией 37 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в Брянской области, где была отражена атака 25 аппаратов. Еще пять перехватили в Калужской области, три — в Воронежской области, по два беспилотника сбили в Курской и Белгородской областях.

Вечером 10 декабря в левобережной части Воронежа упали обломки сбитой за пределами города «скоростной воздушной цели». В результате никто не пострадал, однако, по словам губернатора Александра Гусева, повреждения получили остекление и фасады ряда многоквартирных домов. На одном этаже малозаселенного здания рухнула лестничная клетки — из дома временно эвакуировано 80 человек.

До этого над Белгородом и Белгородским округом, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, сработала система ПВО. Предварительно, пострадавших нет. Фрагменты дрона, однако, повредили остекление в частном доме в Белгороде, а в поселке Майский осколками посекло два автомобиля