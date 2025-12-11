 Перейти к основному контенту
Трамп призвал Зеленского быть реалистом в ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте, заявил президент США Дональд Трамп.

«Зеленский должен быть реалистом», — заявил он и добавил, что задается вопросом, как долго Зеленский пробудет у власти. «Это долгий срок. У них давно не было выборов. Это приводит к потере многих людей», — сказал он журналистам.

По словам Трампа, отсутствие выборов заставляет республиканца задаваться вопросами о демократии в стране. Он добавил, что коррупция на Украине носит массовый характер и 82% украинского народа требуют урегулирования.

NYT назвала переговорной тактикой с США обещания Зеленского о выборах
Политика
Владимир Зеленский

Материал дополняется

