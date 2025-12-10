«Посейдон» вместо деклараций: как изменят контроль за доходами чиновников

В Думу внесли законопроект, обязывающий чиновников подавать декларации только после крупных сделок, а выявлять признаки коррупции будет система «Посейдон». Как закон может изменить контроль за доходами чиновников — разбирался РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа депутатов, в том числе глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, внесла в Думу законопроект, по которому с людей на госслужбе снимается обязанность ежегодно подавать декларации о своих доходах. Они будут обязаны сообщать об этом, если совершили крупную сделку. Пискарев предлагает таким образом перейти от «архаичной» системы ежегодных «весенних» деклараций к автоматическому выявлению коррупционных рисков с помощью системы «Посейдон».

Что предложили депутаты

Обязанность ежегодно в обязательном порядке представлять декларации о доходах в случае принятия закона снимется с судей, сенаторов, депутатов Госдумы, председателя и членов совета директоров Центробанка, глав регионов, депутатов региональных органов законодательной власти, атаманов всероссийского казачьего общества и атаманов войскового казачьего общества. Они обязаны будут подавать декларации, если возникнут отдельные основания для этого. В этом случае сделать это надо будет до 30 апреля года, следующего за годом, когда возникли такие основания. Эти изменения предлагается внести в соответствующие федеральные законы, регулирующих работу на этих должностях.

Члены правительства будут отчитываться президенту о своих доходах также в случае возникновения у них оснований для этого, и при назначении на должность.

Основание для подачи декларации будет прописано в законе «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности». Согласно законопроекту, подавать сведения о расходах чиновника, а также его супруги и несовершеннолетних детей, нужно будет в случае покупки недвижимости, транспорта, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если сумма сделки превышает общий доход членов семьи за три последних года. Также нужно будет отчитаться об источниках средств.

При этом сохраняется обязанность предоставлять сведения о доходах претендентам на замещение должностей госслужбы и муниципальной службы. Также будут обязаны сообщать о доходах кандидаты на должности в госкорпорациях, публично-правовых компаниях, Соцфонде, ФОМС и внебюджетных фондах, на должность финансового уполномоченного, кандидаты в федеральный кадровый резерв, а также госслужащие, которых переводят из другого органа власти.

Эти изменения предлагается внести в закон «О противодействии коррупции». Там также предлагается прописать, что подразделения по профилактике коррупционных нарушений этих организаций и органов власти обязаны анализировать предоставляемые сведения о доходах.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Как пояснил Пискарев, цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет «не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении». Он отметил, что сегодня данные о финансовом положении любого должностного лица может проанализировать государственная система «Посейдон». Она взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других ведомств. «В связи с этим необходимо переходить от ежегодного декларирования к непрерывному режиму антикоррупционного контроля», — заключил депутат.

«Контролировать смогут только специально назначенные структуры и силовики»

В публичном доступе деклараций уже давно нет, обратил внимание профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, эффективность нового механизма будет зависеть от того, как он будет действовать, утверждается, что новая система позволит гарантированно выявить несоответствие доходов и расходов госслужащих в момент проведения сделки.

Начиная с 2023 года закон освободил депутатов Госдумы и сенаторов от обязательной публикации их деклараций о доходах. При этом они остались обязаны подавать эти сведения. С этого времени информация об исполнении или неисполнении ими этой обязанности публикуется в обобщенном виде, чтобы ее нельзя было персонализировать. Не публикуются также декларации президента и сотрудников Кремля.

Однако, продолжает Сафонов, по действующим правилам в декларации надо указывать не только имущество, находящееся в собственности, но и то, которым госслужащий пользуется, например, автомобилем по доверенности. Как такая ситуация будет учитываться системой «Посейдон» пока неизвестно, сказал эксперт. Неизвестно, как система будет реагировать на ситуацию, когда люди жили в браке, развелись, но при этом продолжают совместно вести хозяйство, или когда незаконно полученные средства выводятся через подставных лиц, продолжает Сафонов.

По действующим правилам, не указание каких-то активов в декларации является основанием для увольнения. Будет ли это в новой системе, также пока не ясно, сказал эксперт.

Предлагая такие изменения, власти окончательно отказываются от публикации в открытом доступе данных о доходах и имуществе чиновников и других должностных лиц, заявил РБК координатор проекта «Декларатор» Иван Лузин. Предложенная схема подачи деклараций только в случае, если у чиновника были расходы в размере трех годовых доходов, «отвлекает внимание и маскирует исключение из законодательства обязанности публикации декларации чиновников», считает он.

«Если доступ к декларациям закрыт, значит, контролировать должностных лиц смогут только специально назначенные структуры и силовики. Система декларирования как инструмент для общественного контроля окончательно уничтожается», — подчеркивает он.