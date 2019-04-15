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«Мир» получил детское пособие
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Газета
«Мир» получил детское пособие
Газета № 050 (3005) (1504) Финансы,
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«Мир» получил детское пособие
На карты национальной платежной системы переводят еще три категории социальных выплат
На карты «Мир» помимо пенсий и зарплат бюджетников власти будут перечислять пособия безработным, чернобыльцам и выплаты на детей. Новация затронет около 8 млн человек, она должна быть реализована к 1 июля 2020 года
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

​Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Такие требования содержатся в постановлении правительства от 11 апреля (есть у РБК), его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир»​ должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур. Теперь этот перечень дополняется тремя новыми категориями:

  • безработные граждане;
  • граждане, подвергшиеся воздействию радиации во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, аварии на ПО «Маяк» в 1957 году, во время сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1949 году и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
  • граждане, имеющие право на детские пособия.

Планируемые изменения затронут более чем 8 млн человек, но число владельцев карт «Мир» увеличится не так значительно, поскольку получатели пособий могут относиться к числу бюджетников или студентов, которые уже и так получают зарплаты и стипендии на эти карты. К настоящему времени российские банки выпустили более 56 млн карт «Мир», сообщили РБК в пресс-службе платежной системы.

По данным Минтруда, к началу апреля 2019 года в органах службы занятости было зарегистрировано 814 тыс. безработных. Количество получающих компенсации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС на начало 2019 года Минфин оценивал в 75,9 тыс. граждан, еще около 1 тыс. человек получали выплаты за ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, аварию на «Маяке» и сбросы в реку Теча.

Оценить общее количество получателей «детских» пособий затруднительно, так как выплаты делятся на несколько категорий:

  • пособие по беременности и родам;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего и прочие.

По последним данным Росстата, в 2017 году ежемесячные пособия на ребенка получали 7,26 млн человек.

Дополнительные обороты, которые эти изменения принесут платежной системе «Мир», оценить сложно, так как пособия разнятся по периодичности выплат. В 2019 году из федерального бюджета на пособия по безработице будет выделено 53,4 млрд руб., а на выплаты пострадавшим от радиационного воздействия — около 13,8 млрд руб. Часть выплат, в частности детские пособия, финансируется из бюджетов регионов. Платежная система «Мир» оперативно не ответила на запрос РБК.​

Решение о создании национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») было принято в 2014 году, после того как Visa и Masterсard перестали обслуживать карты попавших под западные санкции российских банков. Закон о переводе выплат бюджетникам и пенсионерам на карты «Мир» был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2017 года. Он предоставляет правительству по согласованию с ЦБ право установить перечень дополнительных выплат, перечисление которых на карты «Мир» обязательно.

Все работники бюджетной сферы и студенты получают зарплаты или стипендии на национальные карты с 1 июля 2018 года, перевод на них обычных пенсионеров, которых насчитывается около 40 млн человек, завершится 1 июля 2020 года, однако уже сейчас карты Visa и Mastercard меняются на «Мир» по истечении срока действия.​ Такая же схема запланирована для перевода военных пенсионеров, число которых оценивается примерно в 2,57 млн человек.

Авторы: Евгения Чернышова, Наталья Галимова, Иван Ткачёв.
Теги: НСПК , пособия , Чернобыль , банковские карты
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