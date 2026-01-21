Зампрокурора Мособласти Благородов возглавит главк в Генпрокуратуре

Зампрокурора Московской области Александр Благородов перейдет в Генпрокуратуру на должность начальника Главного гражданско-судебного управления, сообщили источники РБК

Александр Благородов (Фото: Прокуратура Московской области / Telegram)

Пост начальника Главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры займет заместитель прокурора Московской области Александр Благородов. Об этом РБК сообщили два источника, близких к Генеральной прокуратуре.

Главное гражданско-судебное управление, также известное как 8-е управление Генпрокуратуры, обеспечивает участие прокуроров в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел. В состав главка входит управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел, кассационно-надзорное и апелляционно-кассационное управления, а также организационно-аналитический отдел и отдел документационного обеспечения.

Советник юстиции 3-го класса Александр Благородов родился в Ростовской области. После окончания Московской государственной юридической академии работал старшим помощником Красногорского городского прокурора Московской области. Затем с 2008 по 2015 год занимал должности заместителя прокурора в Солнечногорском и Истринском районах Подмосковья. С 2015 по 2017 год был заместителем начальника организационно-контрольного отдела прокуратуры Московской области, с 2017 по 2020 год находился на должности межрайонного природоохранного прокурора области. После этого был назначен прокурором Одинцовского района и в июле 2021 года стал зампрокурора Подмосковья.

До осени прошлого года прокурорским главком руководил Сергей Бочкарев. По информации «Ведомостей», он готовится к квалификационному экзамену на должность судьи и может занять вакансию в экономической коллегии Верховного суда.

Бочкарев курировал иски об изъятии активов и собственности у экс-главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна, полковника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и других чиновников и бизнесменов. Бочкарев отстаивал позицию Генпрокуратуры по вопросу применения сроков давности по антикоррупционным искам, заявляя, что обращение в доход государства активов, полученных коррупционным путем, должно происходить бессрочно.

РБК направил запросы в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Московской области.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что президент Владимир Путин подписал указ об увольнении начальников нескольких управлений Генеральной прокуратуры. От должностей был освобожден начальник управления кадров центрального аппарата и территориальных органов Сергей Иванов, старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис, начальник информационно-аналитического управления Денис Кунев, начальник управления службы проверок и профилактики коррупции Сергей Орлов. В начале декабря генеральным директором судебного департамента при Верховном суде был назначен бывший заместитель генпрокурора Геннадий Лопатин.

Кадровые перестановки в надзорном ведомстве произошли после назначения в сентябре прошлого года генпрокурором Александра Гуцана. Игорь Краснов, занимавший пост до него, перешел на должность председателя Верховного суда.