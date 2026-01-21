 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

FT узнала о срыве плана США и ЕС по восстановлению Украины на $800 млрд

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Сюжет
Мирный план по Украине
Спор европейских стран с США по поводу Гренландии оттеснил тему восстановления Украины на второй план, сообщили собеседники издания. Зеленский, отменивший свою поездку в Давос, говорил, что «план процветания» еще не согласован
Киев
Киев (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Спор США и Европы по поводу контроля над Гренландией сорвал согласование плана по восстановлению Украины после завершения боевых действий, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Объявление о «плане процветания» на $800 млрд должно было произойти на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, но теперь отложено из-за разногласий между США и ЕС по поводу Гренландии и других вопросов, говорят шесть собеседников издания.

По словам одного из чиновников, пока «ничего не подписано». Другой отметил, что европейские страны не могут закрывать глаза на действия США по поводу Гренландии, одновременно пытаясь сотрудничать с администрацией президента Дональда Трампа по другим направлениям, таким как украинское урегулирование и восстановление.

Еще один собеседник подтвердил, что сейчас никто не заинтересован в публичной демонстрации прогресса по соглашению с Трампом. Он подтвердил, что споры вокруг Гренландии и «Совета мира» в Газе оттеснили на второй план тему Украины в Давосе.

Зеленский оценил, зашли ли мирные переговоры с США в тупик
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Reuters

О планах Украины привлечь $800 млрд на восстановление президент Владимир Зеленский сообщил в конце декабря. По его словам, привлекать средства Киев планирует за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов. Кроме того, мирный план включает создание ряда специальных фондов для восстановления экономики, реконструкции пострадавших объектов и решения гуманитарных проблем, отметил Зеленский.

20 января, сообщив об отмене своей поездки в Давос, Зеленский уточнил, что «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось подписать в рамках ВЭФ, еще не согласованы до конца.

В конце декабря Трамп утверждал, что Россия будет помогать в восстановлении Украины. «Она хочет успеха Украине. Россия готова поставлять энергию Украине по данным низким ценам», — сказал он. 

Кремль отмечал, что российская сторона готова к диалогу по мирному урегулированию. Президент Владимир Путин говорил, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта. В их числе он называл «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Российский президент подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатическим или иным путем.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Егор Алимов
Гренландия Украина восстановление Давос США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
