ТМК осуществила штатный выход

Компания Дмитрия Пумпянского нашла покупателя на свое американское подразделение

ТМК Дмитрия Пумпянского договорилась о продаже своего американского подразделения IPSCO за $1,2 млрд итальянской Tenaris. ТМК хотела провести IPO подразделения, но отложила его после публикации «кремлевского доклада» в США

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

ТМК уходит из США

Крупнейший в России производитель труб — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского — заключила с итальянской Tenaris договор о продаже 100% акций американской IPSCO Tubulars Inc. (американское подразделение ТМК), сообщила российская компания 22 марта. Это подтвердила и пресс-служба Tenaris.​

Сумма сделки составит $1,209 млрд, говорится в сообщениях обеих компаний. В эту сумму не входят денежные средства и долговые обязательства IPSCO, но стороны не раскрывают их размер.

Сделка совершается в рамках стратегии ТМК, предусматривающей «в качестве одного из приоритетов монетизацию международных активов компании», отметил Пумпянский (его слова приводятся в сообщении). Сейчас ТМК не планирует продажу других международных активов, пояснил РБК представитель компании.

«Условия сделки означают значительное увеличение акционерной стоимости компании в интересах всех ее акционеров», — добавил Пумпянский. Представитель ТМК затруднился ответить, как будут распределяться полученные средства. «Преждевременно говорить об использовании средств от продажи, пока не закрыта сделка, однако одной из составляющих будет снижение долговой нагрузки», — сказал он. Средства, полученные от продажи, составляют 38% от общего долга ТМК, отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Для завершения сделки необходимо выполнить определенные предварительные условия, включая получение всех необходимых разрешений, говорится в сообщении. Сроки завершения сделки стороны не раскрывают.

IPSCO со штаб-квартирой в Хьюстоне принадлежит 11 предприятий в США и Канаде, включая сервисные центры и торговые дома. Компания занимает 15% американского рынка бесшовных нефтегазовых труб, входит в тройку крупнейших поставщиков.

Ровно 11 лет назад, в марте 2008 года, ТМК заплатила за IPSCO примерно столько же, сколько теперь может получить от Tenaris, — $1,2 млрд. Но по условиям соглашения она должна была доплатить через год еще $500 млн. Продавцом выступала Evraz Group Романа Абрамовича и Александра Абрамова. С тех пор ТМК несколько раз собиралась провести первичное размещение акций (IPO) IPSCO на Нью-Йоркской бирже. Последний раз IPO было запланировано на февраль 2018 года. Компания намеревалась предложить инвесторам около 42% IPSCO, рассчитывая выручить $316–364 млн, еще $149–171 млн должна была получить сама IPSCO от продажи казначейских акций.

Однако в день размещения ТМК отложила эти планы «из-за плохих рыночных условий». «Американский рынок акций в начале недели продемонстрировал рекордную волатильность, что послужило причиной отмены или переноса ряда IPO на рынке США. IPSCO не отменила, а всего лишь перенесла размещение своих акций до того момента, пока рынок стабилизируется. Документы, поданные и согласованные американским регулятором, продолжают быть действительными», — заявил тогда РБК заместитель гендиректора ТМК Владимир Шматович.

После объявления о сделке с Tenaris акции ТМК на Московской бирже подорожали почти на 17%, ее капитализация достигла 57 млрд руб. ($895 млн по курсу ЦБ на 22 марта).

Высокие риски

Перенос IPO в феврале 2018 года случился через неделю после публикации «кремлевского доклада» Минфина США, в котором были указаны 210 фамилий чиновников из правительства России и администрации президента, а также российских предпринимателей из списка Forbes и глав крупных госкорпораций, в том числе Пумпянского. Минфин сначала заявил, что перечень составлен, чтобы определить тех, кто близок к российскому президенту Владимиру Путину, и не означает введения в отношении указанных в нем лиц санкций. Однако позже в Минфине США не исключили введение ограничений в отношении фигурантов списка. Например, в апреле 2018 года под санкциями оказались два крупных бизнесмена из «кремлевского доклада» — Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Несмотря на ухудшение отношений с США, ТМК до последнего момента рассматривала возможность вернуться к IPO американского подразделения. За три дня до объявления о сделке с Tenаris, 19 марта, Шматович сказал журналистам, что компания не отказалась от планов провести IPO: «Если коротко говорить про размещение IPSCO, то все on track. Все зависит от рынка».

«Думаю, решение снизить долг группы в условиях риска санкций перевесило, поэтому ТМК предпочла продать американское подразделение», — сказал РБК Худалов. На конец 2018 года общий долг ТМК составлял $2,867 млрд (чистый долг — $2,437 млрд), из них $901 млн компания должна погасить в 2019 году. Компания, конечно, могла провести IPO IPSCO, но если бы ее основной владелец Дмитрий Пумпянский и сама ТМК попали в санкционный список США (SDN), то они не смогли бы получать дивиденды от этой «дочки», — продолжил Худалов. Кроме того, рентабельность американских активов сильно уступает российскому производству, добавил он.

ТМК не первая российская металлургическая компания, распродающая активы в США. Несколько лет назад все американские заводы продала «Северсталь» Алексея Мордашова, последние — в 2014 году, после присоединения Крыма к России и введения первых санкций США. По подсчетам журнала Forbes, в 2004–2014 годах «Северсталь» потратила на приобретение и инвестиции в американские заводы $5,9 млрд, а продала их всего за $2,2 млрд. «Конечно, мы совершили большую ошибку, продали гораздо дешевле, чем купили», — говорил Мордашов в 2015 году.

Покупка IPSCO усилит позиции Tenaris, мирового производителя стальных труб, на американском рынке, говорится в сообщении итальянской компании. «Последние 15 лет мы увеличивали присутствие на американском рынке. Эта сделка является следующим шагом в нашем развитии в качестве местного производителя и поставщика в США для нефтяной и газовой отрасли», —​ заявил гендиректор Tenaris Паоло Рокко (его слова приводятся в сообщении).

В этом году Tenaris также вышла на российский рынок. В начале февраля она договорилась c «Северсталью» создать совместное предприятие по производству сварных труб в Сургуте, планируемый объем инвестиций — $240 млн.