Общество⁠,
0

Четырнадцать человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Фото: Госавтоинспекции Удмуртии
Фото: Госавтоинспекции Удмуртии

В результате ДТП со школьным автобусом и автомобилем на автодороге Ижевск — Ува возле деревни Точкогурт в Увинском районе Удмуртии пострадали 14 человек, включая восьмерых детей, сообщила пресс-служба МЧС республики в телеграм-канале.

«ДТП произошло около 18:00 [17:00 мск] 21 декабря. На автодороге Ижевск — Ува возле д. Точкогурт столкнулись «Чанган» и микроавтобус «ГАЗ 322121», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МЧС Удмуртии на странице во «ВКонтакте» написала, что в микроавтобусе находились семь детей и трое взрослых (водитель и двое сопровождающих), в легковом автомобиле — четыре человека, включая четырехлетнего ребенка и 17-летнего подростка.

В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали семь человек
Общество
Фото:ГУ МВД по Новосибирской области

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оказывали первую помощь пострадавшим и отключили АКБ [аккумуляторную батарею] автобуса», — сообщило ведомство.

По предварительным данным, 69-летний водитель школьного микроавтобуса при совершении обгона в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем под управлением 37-летнего мужчины, сообщила ГАИ Удмуртии в телеграм-канале. «В результате ДТП получили травмы и доставлены в медицинское учреждение семь человек, из них пятеро детей», — написало ведомство в 19:11 мск.

В тот же день, 21 декабря, группа школьников из Ленинградской области попала в ДТП на федеральной трассе «Кола» по пути на соревнования. Микроавтобус, в котором ехали дети и сопровождающий, съехал в кювет в Волховском районе. Никто не пострадал.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Удмуртия ДТП с автобусом школьный автобус

