81-летнего Мустафу переизбрали главой Международной федерации гандбола
Египтянин Хассан Мустафа был переизбран на пост президента Международной федерации гандбола (IHF). Об этом сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в своем телеграм-канале.
81-летний Мустафа набрал 73% голосов.
Мустафа является президентом IHF с 2000 года. В своем обращении он выразил оптимизм относительно скорейшего урегулирования ситуации и восстановления права российских и белорусских команд участвовать в международных турнирах.
Ранее Белорусская федерация гандбола сообщила, что IHF обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) и представила на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на международные старты.
Сборная России по гандболу не выступает на международных соревнованиях с 2022 года после отстранения IHF в связи с конфликтом на Украине.
