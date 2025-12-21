81-летнего Мустафу переизбрали главой Международной федерации гандбола

Египтянин Хассан Мустафа впервые был выбран президентом федерации в 2000 году

Фото: Martin Rose / Bongarts / Getty Images

Египтянин Хассан Мустафа был переизбран на пост президента Международной федерации гандбола (IHF). Об этом сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в своем телеграм-канале.

81-летний Мустафа набрал 73% голосов.

Мустафа является президентом IHF с 2000 года. В своем обращении он выразил оптимизм относительно скорейшего урегулирования ситуации и восстановления права российских и белорусских команд участвовать в международных турнирах.

Ранее Белорусская федерация гандбола сообщила, что IHF обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) и представила на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на международные старты.

Сборная России по гандболу не выступает на международных соревнованиях с 2022 года после отстранения IHF в связи с конфликтом на Украине.