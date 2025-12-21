В «файлах Эпштейна» нашелся текст русской колыбельной «Баю-баюшки-баю»

Фото: U.S. Justice Department

В опубликованных Минюстом США фотографиях в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, оказалось фото его записной книжки, в которой латиницей написан текст русской колыбельной «Баю-баюшки-баю». Фото выложил Минюст на сайте, кадр с записной книжкой опубликован под номером EFTA00002897.

«Bahyue, bahyushki, bahyue. Nyeh lahzshisya na krahyue», — написано в записной книжке. В словах, написанных транслитом, проставлены ударения. Кроме того, вторая строчка соединена с первой стрелкой.

19 декабря Минюст опубликовал оставшуюся часть материалов федерального расследования в отношении Эпштейна. Ранее ведомство совместно с ФБР сообщало, что в ходе расследования было собрано более 300 Гб данных, включая многочисленные изображения и видеозаписи с участием Эпштейна и его жертв, а также свыше 10 тыс. файлов с материалами детской порнографии и другими свидетельствами сексуального насилия.

В тот же день истек 30-дневный срок, отведенный для публикации материалов. Этот срок был установлен Актом о прозрачности файлов Эпштейна, который приняли обе палаты конгресса и подписал президент Дональд Трамп в ноябре.

Опубликованные файлы содержат обширный массив документов и фотографий, включая бортовые журналы, записи телефонных звонков, факсы, служебные записки помощников Эпштейна, финансовые чеки и сканы из книги «Массаж для чайников». На фотографиях, опубликованных Минюстом, присутствуют Билл Клинтон, Билл Гейтс, Майкл Джексон, Дайана Росс, Мик Джаггер, Крис Такер, Дэвид Копперфильд, Кевин Спейси и Ноам Хомский.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.