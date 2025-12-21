Лукашенко привез в Петербург картину, обещанную Путину на день рождения

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках визита в Россию привез в Санкт-Петербург картину, которую он обещал подарить президенту России Владимиру Путину на его день рождения. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1».

«На этот раз мы привезли прежде всего и главным образом то, что обещали еще в прошлый раз. Мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России, потому что привезли ту самую масштабную, красивую картину, написанную с белорусской душой специально для президента России», — сказала пресс-секретарь.

Эйсмонт заявила, что не гарантирует показа картины для всех желающих. Однако у присутствующих будет возможность обратиться к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который, возможно, ее продемонстрирует. «Картина действительно того стоит», — добавила она, отметив, что белорусская сторона также приготовила новогодний подарок для российского президента.

День рождения Путин отпраздновал 7 октября. Лукашенко поздравил российского президента. Позже он заявил, что планирует лично передать Путину подарок — картину с пейзажами Валаама. В начале августа белорусский и российский президенты провели совместную пресс-конференцию на Валааме.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург 21 декабря для участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а также в официальном заседании Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).