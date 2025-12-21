В Думе сообщили о разработке проекта, меняющего лимит на подарки учителям

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Лимит в 3 тыс. руб. на стоимость подарков учителям необходимо пересмотреть в сторону его увеличения, соответствующий законопроект находится в разработке. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Как гласит буква закона, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены, чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Однако я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена», — сказала парламентарий (цитата по «РИА Новости»).

Парламентарий отметила, что установленный Гражданским кодексом (ГК) лимит в 3 тыс. руб. был актуален при его введении в начале 2000-х годов. По ее мнению, сейчас это требование устарело и не соответствует текущей экономической ситуации.

Лимит стоимости подарков учителям, врачам и работникам других социальных учреждений в 3 тыс. руб закреплен в статье 575 ГК (запрещение дарения). «Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: <...> работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан», — гласит закон.

С предложением о пересмотре лимита стоимости подарков учителям Буцкая выступила в начале октября.

Эксперты сервиса SuperJob в начале октября, опираясь на данные опроса, пришли к выводу, что в 2025 году средняя сумма, которую родители одного класса потратят на поздравление классного руководителя с профессиональным праздником, достигла 4100 руб., что на 5% больше, чем в прошлом году.