 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В Думе сообщили о разработке проекта, меняющего лимит на подарки учителям

Депутат Буцкая: депутаты работают над пересмотром лимита на подарки учителям
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Лимит в 3 тыс. руб. на стоимость подарков учителям необходимо пересмотреть в сторону его увеличения, соответствующий законопроект находится в разработке. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Как гласит буква закона, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены, чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Однако я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена», — сказала парламентарий (цитата по «РИА Новости»).

Парламентарий отметила, что установленный Гражданским кодексом (ГК) лимит в 3 тыс. руб. был актуален при его введении в начале 2000-х годов. По ее мнению, сейчас это требование устарело и не соответствует текущей экономической ситуации.

В Госдуме рассказали, какие подарки разрешено дарить учителям
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Лимит стоимости подарков учителям, врачам и работникам других социальных учреждений в 3 тыс. руб закреплен в статье 575 ГК (запрещение дарения). «Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: <...> работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан», — гласит закон.

С предложением о пересмотре лимита стоимости подарков учителям Буцкая выступила в начале октября.

Эксперты сервиса SuperJob в начале октября, опираясь на данные опроса, пришли к выводу, что в 2025 году средняя сумма, которую родители одного класса потратят на поздравление классного руководителя с профессиональным праздником, достигла 4100 руб., что на 5% больше, чем в прошлом году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Егор Алимов
Госдума Татьяна Буцкая учителя подарки лимит стоимость

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
«Украинская правда» нашла Миндича в Израиле Политика, 17:49
В Думе сообщили о разработке проекта, меняющего лимит на подарки учителям Общество, 17:45
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Жители Санкт-Петербурга сообщили о проблемах с мобильным интернетом Общество, 17:11
Путин поблагодарил Лукашенко за оценку российско-белорусских отношений Общество, 16:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Китайского теннисиста отстранили на 12 лет за договорные матчи Спорт, 16:45
В Европе заявили о предательстве Макрона из-за его позиции по активам Политика, 16:28
Российских пилотов Ми-26 задержали в аэропорту Туниса Общество, 16:24
Bloomberg рассказал о роли Chevron в венесуэльском кризисе Политика, 16:22
Кремль решил поздравить Трампа с Новым годом и Рождеством Политика, 16:13
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Депутат извинился за грубую критику конкурса «Молодежная столица России» Общество, 15:55