Политика⁠,
Кремль показал официальный перевод слова «подсвинки» из речи Путина
Официальным вариантом перевода на английский язык слова «подсвинки», которое использовал президент России Владимир Путин в своем выступлении в Минобороны 17 декабря, является «swine underlings». Такой перевод содержится в официальной стенограмме выступления Путина на заседании в оборонном ведомстве на английском языке, которую опубликовал Кремль.

«Европейские подсвинки тут же включились в работу администрации [экс-президента США Джо] Байдена в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», — сказал Путин, выступая на заседании Минобороны.

Политика

На прямой линии 19 декабря Путин объяснил выбор термина «подсвинки». «Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией, я никого конкретно не имел в виду, я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, «неопределенную группу лиц», как говорят юристы», — сказал президент.

Фразу «подсвинки» ранее использовал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своих постах в соцсетях. В апреле он выступил на марафоне «Знание» перед школьниками, показав на слайдах цитаты из своего телеграм-канала, одной из которых была фраза «свора хрюкающих подсвинков».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин Кремль переводы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

