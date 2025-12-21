Фигурист Гуменник впервые выиграл чемпионат России

За две программы фигурист получил балла 304,95. Серебро взял Евгений Семененко, а бронзу — Марк Кондратюк

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петр Гуменник впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге.

За короткую и произвольную программы 23-летний фигурист заработал 304,95 балла.

Второе место занял Евгений Семененко с 296,80 балла, третье — Марк Кондратюк (281,08).

На турнире победителями также стали: Аделия Петросян среди женщин-одиночниц, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее Гуменник становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России. Также он является двукратным победителем финалов Гран-при России.

Гуменник и Аделия Петросян в октябре отобрались на Олимпийские игры 2026 года. Они первыми из россиян были допущены и приглашены МОК к Играм.