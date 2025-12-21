США захватили панамский танкер у берегов Венесуэлы

Фото: Jorge Silva / Reuters

США захватили еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, сообщает Bloomberg. Танкер Bella 1, шедший под панамским флагом, направлялся в венесуэльский порт для загрузки. Судно находится под санкциями США.

Это уже третий нефтяной танкер, захваченный США в Карибском море, после объявления морской блокады Венесуэлы. 10 декабря в море был перехвачен танкер Skipper, а 20 декабря — супертанкер Centuries, загруженный 2 млн баррелей сырой нефти.

Хотя Bloomberg пишет, что Bella 1 шел под панамским флагом, согласно данным сервиса Marinetraffic судно совершало последние рейсы под флагом Гайяны. Длина супертанкера — свыше 330 метров, ширина — 60 метров, он был построен в 2002 году. В последний раз танкер обозначал свое местоположение четыре дня назад, на подходе к Малым Антильским островам.

По информации онлайн-сервиса для отслеживания морских судов VesselFinder, последним портом, куда заходил танкер, был египетский Суэц. Судно прибыло туда 26 ноября, через три недели, 17 декабря, оно должно было прибыть на остров Кюрасао в Карибском море, расположенный в 80 км от берегов Венесуэлы. Это самоуправляемое государство в составе Королевства Нидерландов.

Ранее источник портала Axios заявил, что задержание танкеров должно послужить «посланием» от США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. США хотят смены власти в Венесуэле, американский президент Дональд не исключил с ней войны.

Материал дополняется