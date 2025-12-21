Умерла автор первого перевода Толкина на русский язык Наталия Рахманова
Советская и российская переводчица с английского языка, сделавшая первый перевод повести Джона Р.Р. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» на русский язык, Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет, сообщил ее сын Алексей Гордин в соцсетях.
«Сегодня ночью умерла мама. Наталия Леонидовна Рахманова. Напишу здесь, когда станет известно о прощании», — написал Гордин в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Рахманова родилась в Ленинграде в 1930 году. Окончив английское отделение филологического факультета ЛГУ, с конца 1950-х она занялась литературным переводом. Дебютом стал рассказ Клиффорда Саймака «Однажды на Меркурии» (1957).
Известность ей принес первый русский перевод «Хоббита» (1976). Рахманова избегала излишней адаптации, стремясь сохранить стиль оригинала.
В интервью студенческому журналу ВШЭ в 2022 году Рахманова поделилась, как она познакомилась с творчеством Толкина в 1970-х и с какими трудностями столкнулась при переводе «Хоббита». «Не могу сказать, что это была легкая работа. Простые на первый взгляд тексты переводить по-своему трудно. Нужно уловить настроение, авторский ритм. Иначе получится нечто примитивное. Текст Толкина при кажущейся простоте совсем не прост», — сказала она.
Переводчица отметила, что ближе всего ей был нравственный смысл книги. Толкин показал, что в испытаниях простая человеческая доброта и любовь к дому могут быть сильнее воинского героизма. Эта идея, созвучная традициям русской классики о «маленьком человеке», оказалась созвучна читателям, уставшим от проповеди подвига, и сделала книгу не только глубокой, но и увлекательной, отметила Рахманова.
Перевод «Хоббита» Рахмановой начинается с таких строк: «Жил-был в норе под землей хоббит. Не в какой-то там мерзкой грязной сырой норе, где со всех сторон торчат хвосты червей и противно пахнет плесенью, но и не в сухой песчаной голой норе, где не на что сесть и нечего съесть. Нет, нора была хоббичья, а значит — благоустроенная».
Кроме Толкина Рахманова также переводила произведения Герберта Уэлса, Вальтера Скотта, Айзека Азимова, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Редьярда Киплинга, Бернарнда Шоу и других.
