 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Умерла автор первого перевода Толкина на русский язык Наталия Рахманова

Рахманова — автор первого и классического советского перевода повести Толкиена «Хоббит». Она пыталась в максимальной степени сохранить стиль оригинала
Наталия Рахманова
Наталия Рахманова (Фото: из личного архива)

Советская и российская переводчица с английского языка, сделавшая первый перевод повести Джона Р.Р. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» на русский язык, Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет, сообщил ее сын Алексей Гордин в соцсетях.

«Сегодня ночью умерла мама. Наталия Леонидовна Рахманова. Напишу здесь, когда станет известно о прощании», — написал Гордин в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Рахманова родилась в Ленинграде в 1930 году. Окончив английское отделение филологического факультета ЛГУ, с конца 1950-х она занялась литературным переводом. Дебютом стал рассказ Клиффорда Саймака «Однажды на Меркурии» (1957).

Известность ей принес первый русский перевод «Хоббита» (1976). Рахманова избегала излишней адаптации, стремясь сохранить стиль оригинала.

В Великобритании продали редкое издание «Хоббита» за £43 тыс.
Общество
Фото:auctioneum.co.uk

В интервью студенческому журналу ВШЭ в 2022 году Рахманова поделилась, как она познакомилась с творчеством Толкина в 1970-х и с какими трудностями столкнулась при переводе «Хоббита». «Не могу сказать, что это была легкая работа. Простые на первый взгляд тексты переводить по-своему трудно. Нужно уловить настроение, авторский ритм. Иначе получится нечто примитивное. Текст Толкина при кажущейся простоте совсем не прост», — сказала она.

Переводчица отметила, что ближе всего ей был нравственный смысл книги. Толкин показал, что в испытаниях простая человеческая доброта и любовь к дому могут быть сильнее воинского героизма. Эта идея, созвучная традициям русской классики о «маленьком человеке», оказалась созвучна читателям, уставшим от проповеди подвига, и сделала книгу не только глубокой, но и увлекательной, отметила Рахманова.

Перевод «Хоббита» Рахмановой начинается с таких строк: «Жил-был в норе под землей хоббит. Не в какой-то там мерзкой грязной сырой норе, где со всех сторон торчат хвосты червей и противно пахнет плесенью, но и не в сухой песчаной голой норе, где не на что сесть и нечего съесть. Нет, нора была хоббичья, а значит — благоустроенная».

Кроме Толкина Рахманова также переводила произведения Герберта Уэлса, Вальтера Скотта, Айзека Азимова, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Редьярда Киплинга, Бернарнда Шоу и других.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Егор Алимов
Джон Толкин переводчик книга СССР

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов
Общество
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов
Политика
Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 19:20
81-летнего Мустафу переизбрали главой Международной федерации гандбола Спорт, 19:13
В «файлах Эпштейна» нашелся текст русской колыбельной «Баю-баюшки-баю» Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Фигурист Гуменник впервые выиграл чемпионат России Спорт, 18:47
Кремль назвал задачи Дмитриева на переговорах в США Политика, 18:41
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
США захватили панамский танкер у берегов Венесуэлы Политика, 18:08
«Динамо» повторило антирекорд КХЛ и обыграло ЦСКА Спорт, 18:03
Умерла автор первого перевода Толкина на русский язык Наталия Рахманова Общество, 17:58
«Украинская правда» нашла Миндича в Израиле Политика, 17:49
В Думе сообщили о разработке проекта, меняющего лимит на подарки учителям Общество, 17:45
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42