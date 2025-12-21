«Украинская правда» нашла Миндича в Израиле

Журналисты обнаружили бизнесмена Тимура Миндича в Израиле, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на корреспондента. Миндича удалось сфотографировать, но подробности журналисты обещали опубликовать позднее.

В ноябре на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. Тогда прошли обыски у бывшего коллеги президента Украины Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», операторе трех украинских АЭС. Ее участники получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% стоимости заключаемых с ними контрактов. По данным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в общей сложности через «так называемую прачечную» прошло около $100 млн.