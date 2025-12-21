 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

«Украинская правда» нашла Миндича в Израиле

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Тимур Миндич
Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Журналисты обнаружили бизнесмена Тимура Миндича в Израиле, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на корреспондента. Миндича удалось сфотографировать, но подробности журналисты обещали опубликовать позднее.

В ноябре на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. Тогда прошли обыски у бывшего коллеги президента Украины Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», операторе трех украинских АЭС. Ее участники получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% стоимости заключаемых с ними контрактов. По данным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в общей сложности через «так называемую прачечную» прошло около $100 млн.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Тимур Миндич Украина коррупция

