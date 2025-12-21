Кремль назвал задачи Дмитриева на переговорах в США

В Майами Дмитриев встречается с Кушнером и Уиткоффом, чтобы узнать об изменениях в мирном плане США по Украине. После «фидбэка» от России пройдет встреча с украинской делегацией, говорил Зеленский

Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поехал в США с задачей узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану по Украине и донести эту информацию до Кремля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Дмитриев должен сработать на прием. Он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами. Потом он это доложит главе государства», — сказал Песков в интервью «Первому каналу» и добавил, что Москва ничего не передавала через Дмитриева американским коллегам.

Ранее Дмитриев сообщил, что переговоры российской и американской делегаций в Майами, начатые 20 декабря (по местному времени), будут продолжены 21 декабря. Разница во времени между городом переговоров и Москвой восемь часов.

Переговоры проходят в гольф-клубе. Там Дмитриев встречается с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Спецпосланник российского президента уже назвал переговоры «конструктивными».

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, однако по итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. Песков говорил, что участие Европы в обсуждении способов решения конфликта на Украине не помогает мирному урегулированию и «ничего хорошего не сулит».

В середине этой недели Песков рассказал, что Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной.

Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что процесс украинского урегулирования «еще будет длительный». Он допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По словам Ушакова, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен. Президент Украины Владимир Зеленский исключал, что мирный план «понравится всем».

Следующая встреча делегаций Украины и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта с Россией также состоится в Майами, после «фидбэка» от России, говорил Зеленский.