Переговоры России и США⁠,
0

Кремль назвал задачи Дмитриева на переговорах в США

Сюжет
Переговоры России и США
В Майами Дмитриев встречается с Кушнером и Уиткоффом, чтобы узнать об изменениях в мирном плане США по Украине. После «фидбэка» от России пройдет встреча с украинской делегацией, говорил Зеленский
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поехал в США с задачей узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану по Украине и донести эту информацию до Кремля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Дмитриев должен сработать на прием. Он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами. Потом он это доложит главе государства», — сказал Песков в интервью «Первому каналу» и добавил, что Москва ничего не передавала через Дмитриева американским коллегам.

Ранее Дмитриев сообщил, что переговоры российской и американской делегаций в Майами, начатые 20 декабря (по местному времени), будут продолжены 21 декабря. Разница во времени между городом переговоров и Москвой восемь часов.

Переговоры проходят в гольф-клубе. Там Дмитриев встречается с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Спецпосланник российского президента уже назвал переговоры «конструктивными».

Дмитриев анонсировал продолжение переговоров в Майами по Украине
Политика

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, однако по итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. Песков говорил, что участие Европы в обсуждении способов решения конфликта на Украине не помогает мирному урегулированию и «ничего хорошего не сулит».

В середине этой недели Песков рассказал, что Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной.

Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что процесс украинского урегулирования «еще будет длительный». Он допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По словам Ушакова, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен. Президент Украины Владимир Зеленский исключал, что мирный план «понравится всем».

Следующая встреча делегаций Украины и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта с Россией также состоится в Майами, после «фидбэка» от России, говорил Зеленский.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Кремль Кирилл Дмитриев США переговоры
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

Новый год — с новыми силами
