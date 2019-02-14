ЛУКОЙЛ пытается направить «Новый поток» к себе

Крупнейшая частная нефтяная компания предложила Сбербанку купить Антипинский НПЗ

ЛУКОЙЛ сделал Сбербанку предложение о покупке активов группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, задолжавшей банку около $3 млрд, — Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений. Однако переговоры пока не привели к успеху

Дмитрий Мазуров (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

Неудачные переговоры

ЛУКОЙЛ предложил Сбербанку купить Антипинский НПЗ и месторождения группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, рассказали РБК федеральный чиновник и источник, близкий к одной из сторон возможной сделки. Сбербанк — крупнейший кредитор Антипинского НПЗ, все имущество завода находится у банка в залоге. Сбербанк обсуждал продажу за «какую-то небольшую сумму»: ему важно, чтобы новый инвестор смог обслуживать долг завода, рассказывает один из собеседников РБК. Сбербанк привозил сотрудников ЛУКОЙЛа в качестве потенциальных покупателей на завод в конце 2018 года, добавил он. Компания Вагита Алекперова сделала Сбербанку предложение о покупке Антипинского НПЗ и месторождений, но недавно глава госбанка Герман Греф отверг его, говорит другой источник. Неудачу в переговорах подтверждает второй собеседник РБК.

«Банк — непрофильный инвестор в нефтепереработку. Потому мы ведем переговоры с кругом потенциальных инвесторов (о продаже активов. — РБК), но, конечно, детали на этом этапе раскрывать не готовы», — говорил 12 февраля в интервью «Коммерсанту» зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Месторождениями «Нового потока» в Оренбургской области​ интересовались и корейские инвесторы, но оказались не готовы получить завод с долгами в нагрузку (добычная компания юридически находится в собственности Антипинского НПЗ, и банк предлагает оба актива в комплекте), рассказал РБК другой федеральный источник. Представители Сбербанка, «Нового потока» и ЛУКОЙЛа отказались от комментариев.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т — основной актив «Нового потока», ему же принадлежат три нефтяных месторождения в Оренбургской области: Могутовское, Гремяческое и Воронцовское с запасами 50 млн т нефти. Добыча там стартовала осенью 2018 года. В группу также входит Марийский НПЗ мощностью более 1,6 млн т, в управлении находится Афипский НПЗ мощностью 6 млн т.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

Аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук оценил стоимость группы месторождений Бузулукский бор в $360–720 млн из расчета $1–2 за баррель. Оценить Антипинский завод очень сложно: это завод с высокой глубиной переработки, его стоимость во многом будет зависеть от размера инвестиций в модернизацию, говорит Полищук. Для оценки НПЗ недостаточно данных: завод раскрывает только отчетность по РСБУ, говорит аналитик АКРА Василий Танурков.

По его мнению, активы Антипинского НПЗ могут прилагаться продавцом дополнительно к привлекательным добычным активам и отдельно от них не заинтересуют инвесторов. «НПЗ могут быть интересны только компаниям, способным найти для их загрузки источники нефти. С учетом проведения налогового маневра и падения маржинальности нефтепереработки есть риск не окупить вложения в такой актив», — считает эксперт. Сбербанк может предложить завод инвесторам на условиях обслуживания долга в полном размере или с дисконтом — при досрочном погашении, считает аналитик Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Алихашкин.

ЛУКОЙЛ снова хочет вернуться к покупкам добычных активов в РФ и за рубежом, а также направлять 80% инвестиций в российские проекты, говорил в марте 2018 года на Дне инвестора в Лондоне президент компании Вагит Алекперов.

Проблемный актив

Сейчас долг Антипинского НПЗ перед Сбербанком превышает $3 млрд, говорит один из источников РБК. Другой источник утверждает, что долг — чуть меньше $3 млрд и не весь номинирован в долларах. Представители Сбербанка и «Нового потока» не комментируют эту цифру. «На текущий момент это самый большой проблемный кредит в банке​​​», — сказал лишь в интервью «РИА Новости» Анатолий Попов. Согласно отчетности Антипинского НПЗ по РСБУ, долг он начал наращивать в 2011 году: с 10 млрд руб. займы и кредиты выросли почти до 250 млрд руб. в 2017 году ($4,3 млрд по курсу на конец 2017 года, отчетность за 2018 год компания пока не раскрывала). Это больше годовой выручки компании в 1,3 раза и больше операционной прибыли в семь раз.

В 2017 году Мазуров нашел инвестора в обремененный долгами актив, продав долю в «Новом потоке» давнему знакомому — владельцу «Арети» Игорю Макарову. Но партнерство не сложилось: меньше чем через год инвестор решил выйти из бизнеса. Другой потенциальный инвестор — бывший первый вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин — был претендентом на долю в компании всего несколько месяцев: в августе 2018 года его назначили президентом, а уже в январе 2019 года Зокин покинул «Новый поток».

В 2018 году Антипинский НПЗ не смог закупить нефть и в декабре был вынужден остановиться. Сбербанк получил «золотую акцию» в НПЗ и ввел своих менеджеров в управление активами «Нового потока», а в конце года выделил дополнительное финансирование для поддержания работы завода — всего 29 млрд руб.

Что случилось с заводом

Проблемы у Антипинского возникли по нескольким причинам. Завод привлек большой заем у Сбербанка в долларах до 2014 года, когда из-за санкций и дешевой нефти рубль обесценился примерно вдвое. Проценты по кредиту выросли, сам долг стал слишком дорогим в обслуживании, говорит один из источников РБК. Другой собеседник говорит, что кредиты были выданы частично в рублях, но соотношение валют не раскрывает.

Сбербанк считает причинами проблем налоговый маневр и «неэффективную работу собственников», сказал 13 февраля «РИА Новости» Анатолий Попов.

В 2015–2017 годах в российской нефтянке прошел так называемый большой налоговый маневр, в результате чего налоговая субсидия для среднего НПЗ снизилась с $16 до $6 на баррель, напоминает главный экономист Vygon Cоnsulting Сергей Ежов. Но налоговый маневр не слишком сильно затронул Антипинский НПЗ: завод в основном оставался операционно прибыльным, указывает он. Но в прошлом году из-за высоких цен на нефть и дешевого рубля нефтяники продавали топливо на внутреннем рынке с серьезным дисконтом к экспортной альтернативе, и это могло серьезно ударить по экономике завода, заключает эксперт.