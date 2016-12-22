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Один из крупнейших независимых НПЗ России возобновил работу
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Один из крупнейших независимых НПЗ России возобновил работу
Бизнес, 13:26
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Один из крупнейших независимых НПЗ России возобновил работу
Антипинский НПЗ снова начал переработку нефти после возобновления поставок сырья. С начала декабря он прекратил работы из-за отсутствия маршрутных поручений
Антипинский НПЗ (Фото: Сергей Буторин / Интерпресс / ТАСС)

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, входящий в ГК «Новый поток», восстановил работу после временного прекращения поставок сырья. Об этом говорится в сообщении группы компаний, поступившем в РБК.

Запустить завод «Новый поток» смог после того, как Сбербанк завершил оформление кредитных линий. «В дополнение к ранее предоставленным ПАО «Сбербанк» кредитным средствам в размере 5,5 млрд руб. были выделены 23 млрд руб., из которых 10 млрд направлены Антипинскому НПЗ, 13,5 млрд — Афипскому НПЗ. Таким образом, общий объем предоставленных Сбербанком кредитных средств составил 29 млрд руб.», — сообщили в группе компаний.

Антипинский НПЗ входит в группу «Новый поток» Дмитрия Мазура наравне с Афипским и Марийским нефтеперерабатывающими заводами.​ Как сказал журналистам представитель «Транснефти», утром 13 декабря начались поставки сырья и на Афипский НПЗ после оформления маршрутных поручений. «На Марийский НПЗ из-за отсутствия маршрутных поручений поставок нет», — сказал представитель «Транснефти», передает корреспондент РБК.

О том, что завод приостановил работу, 10 декабря сообщил РБК источник, близкий к компании, информацию подтвердили в «Новом потоке» и «Транснефти».

Советник главы «Транснефти» Игорь Демин в беседе с РБК отмечал, что поставки на Антипинский, Афипский и Марийский НПЗ прекратились с начала декабря из-за отсутствия маршрутных поручений. «Заводы платят за нефть поставщикам сырья — «Сургутнефтегазу» и «Роснефти», но без оплаты поставщики им нефть не продают», — подчеркивал он.

Антипинский НПЗ расположен в промышленной зоне Тюмени и был открыт в 2006 году. Он считается крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом в стране и занимает 43-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний 2016 года по версии Forbes. Афипский НПЗ работает с 1963-го в Краснодарском крае, Марийский НПЗ — с 1998 года в Республике Марий Эл.
Авторы: Людмила Подобедова, Григорий Дубов.
Теги: Антипинский НПЗ
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