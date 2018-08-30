Эффект омоложения

Как изменится пенсионная реформа после интервенции Владимира Путина

Владимир Путин в своем телевизионном обращении к россиянам объявил о мерах по смягчению пенсионной реформы. РБК разобрался в том, что изменится в планах государства в результате вмешательства президента

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В июне правительство представило законопроект о пенсионной реформе, в июле Госдума проголосовала за него в первом чтении, а 29 августа президент Владимир Путин выступил с «предложениями» (они будут оформлены как поправки ко второму чтению осенью), которые «максимально смягчают» реформу.

«Бережнее» к женщинам

Главное изменение, которое предложил Путин, — увеличить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет, как планировало правительство. Путин объяснил необходимость именно так смягчить пенсионную реформу «особым, бережным» отношением к женщинам в России.

Таким образом, власти возвращаются к более мягкому варианту «65/60», который обсуждался в правительстве до начала июня, как писал РБК. Это значит, что пенсионный возраст для мужчин и для женщин будет повышен одинаково — на пять лет, переход займет десять лет — до 2028 года. Темп увеличения не меняется — на год каждый год. Изначально правительство аргументировало более жесткий по отношению к женщинам вариант «65/63» такими факторами, как «необходимость обеспечения гендерного равенства» и укрепившийся статус женщины в обществе.

Первым поколением женщин, для которых пенсионный возраст составит 60 лет, будут женщины, родившиеся в 1968 году (сейчас им 49 или 50 лет). И соответственно, более молодые женщины тоже будут выходить на пенсию в 60 лет после 2028 года. То есть бенефициарами президентского смягчения являются женщины 1969 года рождения и младше — правительственный законопроект поднимал им пенсионный возраст до 61–63 лет.

Ядерный электорат Смягчение для женщин планировалось заранее, уверен политолог Алексей Макаркин. Женщины старше 45 лет являются значимой частью президентского электората, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Правительство изначально предложило «сугубо технократичный» вариант, который вызвал шоковую реакцию у женщин, сказал РБК Макаркин. По его словам, возраст выхода на пенсию для них изначально завысили, чтобы впоследствии президент мог изменить параметры реформы и дистанцироваться от правительства.

Из-за того что повышение пенсионного возраста для женщин остановится на 60 годах (вместо 63), экономия бюджетной системы от реформы сократится на 3,6 трлн руб. за шесть лет — с 2029 по 2035 год, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. Открытым остается вопрос, как это скажется на планах властей увеличивать пенсии темпами выше инфляции после 2028 года. Ранее министр труда Максим Топилин говорил, что вся экономия пенсионных расходов за счет повышения пенсионного возраста пойдет на опережающую индексацию пенсий, но результаты соответствующих расчетов предъявлялись только до 2024 года.

Женские пенсии в стране на 11% ниже мужских — около 12,8 тыс. руб. в среднем против 14,4 тыс. руб. (данные Росстата на 1 января 2018 года). Одним из аргументов в пользу более не актуального сценария «65/63» правительство называло относительно низкие текущие размеры пенсий женщин.

Смягчение границ пенсионного возраста для женщин — «абсолютно разумное решение», сказал РБК проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Женщины в возрасте 60 лет и старше выполняют важную социальную функцию, они ухаживают за внуками и за нетрудоспособными супругами, отметил Сафонов. «Если задирать возраст для женщин до высокого уровня, это сразу будет сказываться на количестве занятых лиц молодого поколения», — говорит он. Логика такова: например, если бабушка может начать сидеть дома с внуками, мама может выйти на работу, а если бабушка вынуждена работать дольше из-за более высокого пенсионного возраста, мама будет сидеть с ребенком.

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

На полгода раньше

Граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, смогут выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста, пообещал Путин. То есть мужчины, родившиеся в 1959 и 1960 годах, и женщины, родившиеся в 1964 и 1965 годах, смогут выйти на пенсию на полгода раньше. Мужчины 1959–1960 годов рождения смогут выйти на пенсию в 60 с половиной и 61 с половиной лет соответственно, женщины 1964–1965 годов рождения — в 55 с половиной и 56 с половиной лет соответственно.

«Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года», — сказал президент. Это мера по смягчению «шока» для тех, кто готовился к пенсии уже в следующем году или через год, но этим летом узнал, что выход на пенсию задерживается. «Сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста», — признал Путин.

По мнению Александра Сафонова, подавляющее большинство граждан воспользуются этим правом и выйдут на пенсию на полгода раньше. Как сообщила Голикова, в результате этой инициативы бюджет сэкономит на 490 млрд руб. меньше (в сумме за 2019–2024 годы), чем предполагал правительственный законопроект.

Защита для предпенсионеров

Пенсионную реформу Путин предложил дополнить мерами по защите людей предпенсионного возраста. Само понятие предпенсионного возраста расширяется — сейчас оно затрагивает россиян, которым остается два года до выхода на пенсию (для них доступны программы поддержки занятости), а согласно предложению Путина, будет защищать тех, кому остается пять лет до пенсии.

Впрочем, такая мера будет действовать лишь в течение переходного периода реформы, то есть до 2028 года. Затем предпенсионный возраст снова будет составлять два года до пенсии, следует из слов президента. Правительству Путин поручил утвердить для предпенсионеров специальную программу по повышению квалификации (министр Топилин говорил, что федеральный бюджет будет тратить на нее 5 млрд руб. ежегодно).

Стимулы для компаний, которым придется трудоустраивать и сохранять предпенсионеров на работе, еще предстоит разработать правительству — такое поручение кабинету дал Путин. Ранее в «Единой России», например, предлагали разработать механизмы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, который ориентируется на пожилых работников. Пока же избегать увольнения пожилых россиян, которые еще не вышли на пенсию, планируется путем ужесточения ответственности для работодателей. Для них нужно ввести «административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста», заявил Путин.

Для тех предпенсионеров, которые решили уволиться с работы сами, планируется повысить пособие по безработице. Сейчас его максимальный размер для всех составляет 4900 руб., а Путин предложил увеличить его для граждан предпенсионного возраста до 11280 руб.

Идея об уголовной ответственности для работодателей обсуждалась в Минтруде — министерство указывало, что это позволит «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», и добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к гражданам предпенсионного возраста. Наказанием для работодателей (должностных лиц предприятий) за увольнение сотрудников, достигших предпенсионного возраста, могут стать штрафы до 200 тыс. руб. или зарплата должностного лица за 18 месяцев, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. «Будем базироваться на статье [Уголовного кодекса] за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет... Это штраф до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев», — сказала Голикова. Речь идет о ст. 145 Уголовного кодекса.

Бизнес предостерегает

Бизнес воспринимает идею ужесточения ответственности с опаской. Стимулом не увольнять людей старшего возраста такая мера не станет, предупреждает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. «Наоборот, работодатель будет с опасением относиться к подобным вариантам и будет, грубо говоря, на дальних подступах убирать людей, с которыми может произойти такой конфликт. Служба по персоналу и юристы будут заточены на то, чтобы заранее подстраховаться и обложить такого человека определенными замечаниями и выговорами», — рассуждает Назаров.

Административная ответственность поможет сохранить сотрудников на работе, но «в Уголовном кодексе и так статей хватает», отмечает президент «Опоры России» Александр Калинин. Если уголовную ответственность введут, «работодатели для подстраховки начнут массово увольнять женщин в 54 года, а мужчин в 59 лет», считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Сохранять предпенсионеров на работе помогли бы льготы по пенсионным взносам, говорит Калинин: «Это правильно, потому что человек делает взносы не для себя, а для тех поколений, которые уже отработали» (такова суть солидарной пенсионной системы). Сейчас размер взносов на пенсионное обеспечение составляет 22% от фонда оплаты труда, их уплачивают работодатели из собственных средств.

Положительный эффект может оказать бесплатная диспансеризация, о которой также говорил Путин (ради нее работодатель должен будет давать сотрудникам предпенсионного возраста два оплачиваемых выходных в году), считает Калинин. По его словам, работодатели смогут удостовериться, что у работников нет серьезных заболеваний. Еще одна положительная мера — повышение квалификации, которое профинансирует федеральный бюджет, но заказчиком таких программ должен быть бизнес, их не надо навязывать, подчеркивает Калинин.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Помимо послаблений по страховым взносам помогли бы льготы для компаний, в которых не менее половины сотрудников — пенсионеры, указывает Назаров. По его мнению, для них можно было бы снижать налог на прибыль, как это раньше было в компаниях, где больше половины работающих были инвалидами.

Льготы переходного периода Путин дополнил реформу обещанием сохранить льготы для граждан, которые выйдут на пенсию позже, чем они рассчитывали: федеральные льготы пенсионеров для них продолжат действовать начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. В первую очередь речь идет о налогах на недвижимость и землю (так называемый налог на шесть соток), которые пенсионеры не платят. Смягчить пенсионную реформу таким способом предлагала «Единая Россия», само предложение обсудили в правительстве. Но в версии, представленной президентом, появилась оговорка о том, что льготы сохранятся только на переходный период реформы. Получается, что мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения смогут воспользоваться «старыми» льготами: по достижении 60/55 лет смогут, например, не платить налог за квартиру, хотя пенсионный возраст для них уже будет составлять 64 года и 59 лет соответственно. А следующее поколение (мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения) уже будут пользоваться этими льготами только начиная с 65/60 лет. Еще один блок льгот — региональные, они касаются ЖКХ, покупки лекарств, оплаты капитального ремонта, проезда в общественном транспорте. Путин заявил, что рассчитывает, что власти субъектов также сохранят их в старых пенсионных границах на переходный период.

Другие послабления

Среди других послаблений в правительственный законопроект, которые предложил Путин, — сохранение действующего пенсионного возраста для малочисленных коренных народов Севера, введение с 2019 года давно обещанной надбавки к пенсиям сельских жителей и сокращение трудового стажа, дающего основания для досрочного выхода на пенсию.

Июньский законопроект правительства предполагал, что пенсионный возраст граждан из числа малочисленных народов Севера будет повышен до 60/58 лет (с действующих 55/50 лет). Теперь коренные народы Севера (численность их, по данным переписи 2010 года, составляла около 260 тыс. человек) присоединятся к категориям (работающие с вредными и тяжелыми условиями труда, члены экипажей гражданских самолетов, спасатели, «чернобыльцы», инвалиды и т.д.), которых повышение пенсионного возраста вообще не затронет.

Законопроект правительства также вводит новое основание для досрочного выхода на пенсию — очень длительный трудовой стаж: женщины со стажем не менее 40 лет и мужчины со стажем не менее 45 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общего пенсионного возраста. Однако мало кто смог бы воспользоваться этой возможностью, следовало из заключения комитета Госдумы по труду и социальной политике: по его расчетам, чтобы в переходный период воспользоваться правом выйти на пенсию в 60/55 лет (как сейчас), как мужчины, так и женщины должны осуществлять непрерывную трудовую деятельность с 15 лет (а в дальнейшем с 18 лет). Путин предложил более реалистичные критерии по длительности стажа — 37 лет для женщин, 42 года для мужчин.

Путин предложил дать право досрочного выхода на пенсию женщинам, родившим трех или четырех детей. Матери троих детей смогут выходить на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста (то есть в 57 лет), четверых детей — соответственно на четыре года раньше (в 56 лет). Женщины, родившие пять или более детей, как и сейчас, смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Наконец, президент вспомнил о существующей норме закона, которая должна была вступить в силу еще в 2016 году, но из-за проблем с бюджетом была отложена до 1 января 2020 года, — это 25-процентная надбавка к фиксированной части пенсий сельским жителям, проработавшим в сельском хозяйстве 30 лет и больше. Согласно инициативе Путина, эта надбавка вступит в силу на год раньше, с 1 января 2019-го.

Где возьмут 756 млрд рублей?

Экономия от повышения пенсионного возраста в 2019–2024 годах превысит 3 трлн руб., и все эти средства будут направлены на повышенную индексацию пенсий, говорил Топилин 21 августа на слушаниях в Госдуме. Этот расчет касался правительственных предложений. Дополнительные инициативы президента обойдутся примерно в 756 млрд руб. до 2024 года, следует из заявлений Голиковой, то есть планируемая экономия от повышения пенсионного возраста сократится до 2,2–2,3 трлн руб.

Но правительство сохраняет планы ежегодно в течение шести лет индексировать пенсию на 1 тыс. руб., так что ее средний размер увеличится до 20 тыс. руб. к 2024 году, и этот механизм ежегодной индексации должен быть заложен в законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению, сказал Путин. Около 500 млрд руб., необходимые на предложения президента за шесть лет, «будут изысканы в бюджете Пенсионного фонда» — отражены в трансфертах из федерального бюджета в бюджет ПФР, сказал первый вице-премьер Антон Силуанов, не уточнив, на сколько может увеличиться трансферт.