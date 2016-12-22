Власти обсудят сохранение льгот в старых границах пенсионного возраста

Возрастные критерии по льготам для пенсионеров могут остаться неизменными, несмотря на повышение пенсионного возраста. Сохранение льгот обсуждается в правительстве и регионах, сообщили источники РБК

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О том, что в правительстве и регионах прорабатывается возможность сохранения льгот в рамках действующего нормативного возраста выхода на пенсию (55/60 лет), несмотря на его будущее повышение, рассказали РБК два собеседника, близких к правительству, источник в «Единой России» и еще один собеседник, близкий к руководству партии.

Скорее всего, такая мера будет предложена в поправках ко второму чтению правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое состоится осенью, указал один из собеседников, близких к правительству. Все поправки ко второму чтению будут проработаны в аппарате правительства, добавляет он. По его словам, сохранение льгот, права на которые возникают при нынешних сроках выхода на пенсию, в тех же возрастных границах не потребует дополнительных источников финансирования. Это «самый легкий из вопросов», объясняет источник — льготы финансируются из бюджетов регионов, которые просто сохранят финансирование на прежнем уровне.

Освобождение пенсионеров от одного только налога на недвижимое имущество в 2018 году обходится бюджетной системе в 36,6 млрд руб., подсчитывал Минфин (*.pdf), а у пенсионеров есть еще льготы по налогам на землю и транспорт и другие льготы.

Пенсионные планы Повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин правительство предложило в середине июня. Как объяснял премьер-министр Дмитрий Медведев, необходимость такого шага связана с демографической ситуацией — доля работающих людей «становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше», это может привести к «разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства». Только при повышении пенсионного возраста можно «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам», подчеркивал Медведев. Для реформы предусмотрен переходный период, в течение которого пенсионный возраст будет расти на год каждый год, он начнется в 2019 году и завершится в 2028 году для мужчин и в 2034 году для женщин. Одновременно с этим правительство увеличит темпы роста пенсий — они будут расти в среднем на 1000 руб. в год, а не на 400–500 руб., как сейчас. Минтруд уже объявил о программе повышения квалификации за 5 млрд руб. в год, в ходе которой планируется ежегодно переобучать 80 тыс. человек предпенсионного возраста. Свои компенсационные меры при реформе предлагали «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт, а Минтруд, чтобы обеспечить трудоустройство людей старшего возраста, обсуждал введение уголовной ответственности для работодателей за их увольнение.

Единороссы и регионы

Идея продолжить предоставлять пенсионные льготы исходя из действующего пенсионного возраста звучала на одном из июньских мероприятий думской фракции единороссов, тему поднял глава фракции Сергей Неверов, рассказал РБК источник в «Единой России». Вопрос обсуждался в том числе с Министерством труда, добавил он. Против идеи выступал Минфин, поскольку речь идет о выпадающих доходах регионов, указал единоросс. Минфин и Минтруд не ответили на запросы РБК.

Вопрос о неизменности возраста назначения пенсионных льгот (в будущем они, соответственно, станут «предпенсионными») Неверов также поднимал в июле на встрече единороссов с Дмитрием Медведевым, рассказал РБК один из участников мероприятия. «Премьер внимательно отнесся к этому предложению», — сказал собеседник РБК.

В конце июля на итоговом брифинге фракции Неверов заявил, что возможность сохранения льгот единороссы обсуждают в регионах. «Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 лет и 60. Естественно, с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — говорил Неверов.

20 августа единороссы проведут совместное заседание Генсовета партии и Совета руководителей партийных фракций, где подведут итоги прошедших в регионах дискуссий по повышению пенсионного возраста в преддверии второго чтения законопроекта, намеченного на осень. «Граждане и партийцы» направили в адрес Центрального исполкома «Единой России» более 1,5 тыс. предложений, заявил в пятницу, 10 августа, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Единороссы обсудят на заседании в том числе идею неизменности льгот, включая льготы по оплате транспорта, рассказал РБК источник, близкий к руководству партии. По его словам, с такими предложениями выступил ряд регионов. Кроме того, регионы предлагают законодательно установить понятие «предпенсионный возраст». В частности, из республики Адыгея поступила инициатива по установлению предпенсионного возраста с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин, уточнил близкий к руководству «Единой России» собеседник РБК. Для граждан предпенсионного возраста предлагается установить дополнительные гарантии защиты трудовых прав, льготы, касающиеся программ переподготовки кадров, социального обеспечения, рассмотреть возможность дополнительного оплачиваемого отпуска в течение года, перечисляет предложения из регионов источник РБК.

Упущенная выгода

Пенсионеры в России не платят налог на недвижимое имущество и освобождаются от налогообложения «шести соток» земли, а также обладают региональными льготами на проезд в общественном транспорте и получают различные выплаты из региональных бюджетов в качестве надбавок. Кроме того, регионы субсидируют пенсионерам оплату коммунальных услуг: на них имеют право пенсионеры, коммунальные платежи которых превышают 22% среднего дохода всех совместно проживающих членов семьи. Для пенсионеров из семей, где нет трудоспособных граждан, этот показатель может быть снижен до 15%.

Налог на имущество физических лиц идет в бюджеты муниципалитетов. В собственных доходах консолидированных бюджетов регионов эта сумма практически незаметна, она составляет около 0,5% за 2017 год, но в совокупных собственных доходах муниципалитетов она больше — почти 4% за 2017 год, оценивает эксперт группы суверенных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Без льготы совокупные сборы составили бы 6%, добавляет она: «Если бы уже со следующего года пенсионный возраст составил 65 лет для мужчин и 63 — для женщин, то порядка трети льготы была бы сэкономлена, это 13 млрд руб. в 2018 году». Учитывая, что речь идет обо всех муниципалитетах, это небольшая сумма, однако «любая потенциальная потеря даже небольших доходов для муниципалитета — вопрос болезненный, поскольку собственных доходов у них очень мало», добавляет эксперт.

Другое дело, что привязка льгот к биологическому возрасту для бюджетов регионов — это «скорее некая «упущенная выгода», а не прямая потеря», так как она предусматривает просто сохранение действующего режима, указывает Анисимова.

Объем льгот, которые предоставляются пенсионерам, играют значимую роль в бюджетах, говорит директор Института реформирования общественных финансов РАНХиГС Владимир Климанов, речь идет о суммах в районе десятков и сотен миллиардов руб. в целом по стране. При повышении пенсионного возраста покупательная способность населения снизится, указывает Климанов, и это отразится на бюджетах субъектов. «Для регионов нужно какое-то послабление», — говорит эксперт. Если его не будет, то пенсионная реформа обеспечит лишь снижение нагрузки на федеральный бюджет (через сокращение трансферта в Пенсионный фонд), но не на регионы и муниципалитеты, объясняет Климанов. Вместо сохранения льгот стоит двигаться в сторону денежных выплат, считает он.