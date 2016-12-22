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Единороссы предложили вдвое снизить НДФЛ для пожилых
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Единороссы предложили вдвое снизить НДФЛ для пожилых
Пенсионная реформа, 21:19
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Единороссы предложили вдвое снизить НДФЛ для пожилых
Бизнес-платформа «Единой России» предложила защитить интересы пожилых россиян, которых затронет пенсионная реформа: подоходный налог для них предложено снизить до 6,5%, бизнесу — дать льготы за трудоустройство граждан старше 50
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Предпринимательская платформа «Единой России» (внутрипартийная структура, лоббирующая интересы малого и среднего бизнеса) подготовила рекомендации властям «по защите прав работников и работодателей» на время переходного периода пенсионной реформы. Потенциальными бенефициарами предложений будут работники старше 50 лет и малые и средние предприятия, в которых такие работники составляют более половины штата.

«Минфину России совместно с Минтрудом, Минздравом, Минэкономразвития, Пенсионным фондом и Фондом социального страхования на переходный период до 2034 года рекомендовано законодательно зафиксировать ряд преференций и льгот для работодателей и их сотрудников старше 50 лет», — заявил во вторник, 17 июля, сопредседатель предпринимательской платформы Евгений Демин на заседании «Новый пенсионный возраст: как создать механизм гарантированной занятости людей предпенсионного возраста. Взгляд предпринимателей» (цитата по пресс-релизу «Единой России»).

В частности, предлагается «в целях стимулирования продолжения легальной трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста» снизить для них ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 6,5% на период до 2034 года. «Таким образом, работники данных категорий смогут получать зарплату выше за счет экономии на налогах», — сказал Демин.

Предложенная правительством в июне пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение нормативного возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году.

НДФЛ зачисляется в бюджеты регионов и традиционно является основным источником их доходов. В 2017 году работающие мужчины старше 55 лет (данных по лицам старше 50 лет Росстат не публикует) получали в среднем зарплату около 37 тыс. руб. до вычета НДФЛ, женщины этой же возрастной категории — около 29 тыс. руб. Если бы их начисленная зарплата сохранилась на том же уровне, а НДФЛ сократился вдвое, то чистая зарплата таких работников увеличилась бы примерно на 2 тыс. руб. Но для работодателей бы ничего не изменилось, поскольку из собственных средств они уплачивают страховые взносы с начисленных зарплат работников. Поступления НДФЛ в региональные бюджеты при прочих равных уменьшились бы.

Бизнес-платформа «Единой России» предлагает ввести дополнительные льготы для работодателей из числа малого и среднего бизнеса, у которых доля сотрудников в возрасте от 50 лет, работающих и принятых в штат за последние два года, превышает 50% от общего числа сотрудников. В частности, Министерству экономического развития рекомендовано разработать механизмы льготного кредитования таких предприятий, а Центробанку — разработать механизмы льготной коммерческой ипотеки (кредиты для покупки нежилых помещений для бизнеса под залог приобретаемой недвижимости) с пониженной ставкой.

Кроме того, Минтруду и Роструду предлагается законодательно закрепить право госкомпаний и госучреждений увольнять граждан старше 50 лет только при условии их обучения по программе профессиональной переподготовки по выбору работника или обучения «основам предпринимательской деятельности».

По данным Росстата (*.xls), на 1 января 2018 года в России проживали 51,6 млн граждан в возрасте старше 50 лет, или 35% всего населения.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: НДФЛ , пенсионный возраст , «Единая Россия»
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