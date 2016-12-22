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Топилин пообещал тратить ₽5 млрд в год на переобучение предпенсионеров
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Топилин пообещал тратить ₽5 млрд в год на переобучение предпенсионеров
Пенсионная реформа, 10:49
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Топилин пообещал тратить ₽5 млрд в год на переобучение предпенсионеров
На программы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста правительство планирует выделять бюджетные средства, рассказал Максим Топилин. Объем финансирования может составить 5 млрд руб. в год, сообщил глава Минтруда
Максим Топилин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Правительство планирует направлять около 5 млрд руб. ежегодно на программы повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. РБК следил за трансляцией заседания.

«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для тех лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте. Правительство на это выделит соответствующие средства. Мы исходим из того, что это может быть около 5 млрд руб. в год», — заявил Топилин.

По его словам, предложения парламентских фракций на эту тему сейчас обсуждаются.

Правительство предложило увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году, соответствующий законопроект сейчас обсуждает Госдума.

«Единая Россия» предложила ввести в закон «предпенсионный возраст»
Экономика

О необходимости разработать меры по поддержке людей, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию, заявили в ОНФ (Общероссийский народный фронт; общественное движение, созданное по предложению Владимира Путина) и в «Единой России». ОНФ предложил сохранять «рабочие места граждан, которым до выхода на пенсию остается пять лет», ввести квоты для людей предпенсионного возраста в компаниях с госучастием и поощрять субсидиями тех работодателей, которые занимаются переобучением сотрудников предпенсионного возраста и дают им работу. ​

Замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев рассказал, что к первому чтению законопроекта о реформе пенсионного возраста депутаты предложили ввести понятие «человек предпенсионного возраста», которое должно позволить закрепить за этой группой граждан определенные права, а также обязать работодателей уведомлять Роструд об увольнениях пожилых сотрудников. «Государству дополнительно придется потратить средства на занятость, переквалификацию, переобучение, здравоохранение. Это неизбежная цена всех социальных реформ», — говорил он тогда.

Правительство указывает, что повышение пенсионного возраста позволит увеличивать ежемесячные пенсии темпами примерно на 1000 руб. в год (сейчас они лишь индексируются на инфляцию и по факту растут на 400–500 руб. ежегодно). К 2024 году средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тыс. руб., говорил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Однако смягчение параметров реформы с установкой планки возраста выхода на пенсию ниже озвученных параметров правительство в свои расчеты не закладывало, говорил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. По его словам, такое смягчение не позволит обеспечить обещанный рост пенсий.

Авторы: Юлия Старостина, Наталья Демченко.
Теги: Пенсии , Правительство , обучение
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