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Госдума поддержала в первом чтении повышение пенсионного возраста
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Госдума поддержала в первом чтении повышение пенсионного возраста
Пенсионная реформа, 13:06
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Госдума поддержала в первом чтении повышение пенсионного возраста
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Второе чтение, к которому депутаты подготовят поправки, состоится осенью
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. За принятие законопроекта на пленарном заседании Госдумы проголосовали 328 депутатов, против —104, воздержавшихся не было. Против проголосовали КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

«Рост пенсий, которого никогда не было в истории»

Все средства, полученные от повышения пенсионного возраста, пойдут на увеличение пенсий неработающим пенсионерам, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, представляя законопроект в Госдуме. По расчетам властей, благодаря реформе пенсии будут расти в среднем на 1 тыс. руб. в год, в 2019 году ожидается, что их размер превысит 15 тыс. руб. (средняя пенсия по старости на 1 января составляла 14,2 тыс. руб.). ​«Когда я говорю «в среднем», это очень важно, потому что конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии, будет пропорциональный рост», — отметил Топилин. Смягчение параметров повышения пенсионного возраста не позволит обеспечить обещанные параметры роста пенсий, подчеркивали ранее в Минтруде.

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Топилин в четверг также заявил, что к 2024 году соотношение пенсии неработающего пенсионера достигнет 200% прожиточного минимума пенсионера. По его словам, сейчас оно составляет 163–164%.

«В 2019 году индексация составит 7%. Это более чем в два раза выше, чем уровень инфляции за 2018 год. То есть будет реальный рост пенсий такой, которого никогда не было в истории Российской Федерации. Человек получит 1 тыс. руб. при средней пенсии, которая составляет 14,4 тыс. руб.», — добавил Топилин.

​«Комитет по бюджету подтверждает, что те возможности, которые предложены сегодня, то решение, которое предлагает правительство, оно реально позволяет обеспечить задачу выплаты пенсий в два раза выше темпов инфляции», — сказал глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарном заседании. Если возраст выхода на пенсию не увеличить, трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд в период 2024–2026 годов только для поддержания текущего размера пенсий мог бы возрасти до 5 трлн руб., следует из заключения комитета.

Время для поправок

Ключевое второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста состоится осенью. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что срок принятия поправок будет продлен до 24 сентября (ранее планировалось до 18 августа). Ко второму чтению в законопроекте будут, в частности, зафиксированы параметры индексации пенсий для обеспечения их роста выше инфляции, говорил Топилин. Ко второму же чтению Минтруд представит и программу повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста, сказал он на заседании. Правительство планирует направить на финансирование указанной программы около 5 млрд руб. ежегодно.

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Свои предложения по корректировке пенсионной реформы представили ранее партия «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт. Единороссы, в частности, предложили закрепить в законодательстве понятие «предпенсионный возраст» и обязать работодателей уведомлять Роструд об увольнении пожилых сотрудников. Народный фронт, в свою очередь, выступил за увеличение переходного периода реформы в 1,5 раза, до 14 лет для мужчин и до 23 лет для женщин. А ЛДПР внесет поправку, предполагающую повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63 лет), заявлял глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

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Реакция регионов

В комитет Госдумы по труду и социальной политике (профильный при рассмотрении законопроекта) поступило 60 положительных отзывов от регионов, сообщил глава комитета Ярослав Нилов. ​«На сегодня из 79 регионов поступили мнения. Из 60 поступили консолидированные отзывы с положительной позицией, отрицательных позиций в комитет не поступило (помимо положительных и отрицательных мнений также возможен вариант положительных отзывов с дополнительными условиями. — РБК)», — сообщил глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов на заседании. По данным фонда «Петербургская политика», 12 регионов воздержались от публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста. Это Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва и Еврейская автономная область, следует из обзора фонда.

В конце июня Фонд общественного мнения (ФОМ) сообщил, что 80% россиян не поддерживают пенсионную реформу, для 44% граждан повышение пенсионного возраста стало неожиданным. Социологи ВЦИОМа и Левада-центра зафиксировали снижение рейтингов доверия к президенту и правительству. В городах России прошли протестные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального, профсоюзами, КПРФ, ЛДПР, «Яблоком» и «Справедливой Россией».

Отказаться от рассмотрения пенсионной реформы на заседании предлагал депутат от КПРФ Николай Коломейцев: он просил снять законопроект с повестки. Однако 104 депутата проголосовали за то, чтобы отклонить предложение, лишь один высказался за.

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Ликвидация «разрыва»

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об увеличении пенсионного возраста 14 июня, через два дня законопроект был внесен в Госдуму. Правительство предлагает увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин на пять лет, а для женщин на восемь лет. Переходный период пенсионной реформы начнется с 2019-го и продлится до 2028 года для мужчин (десять лет) и до 2034 года для женщин (16 лет). Темп повышения составит плюс один год каждый год.

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Правительство решилось на повышение пенсионного возраста из-за демографической ситуации: доля пенсионеров растет, а доля работающих граждан, за которых отчисляются взносы в пенсионную систему, сокращается. Если не повысить пенсионный возраст, разрыв между пенсионерами и работающими с каждым годом будет расти и может привести к «разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства», предупреждал Медведев.

Согласно правительственному законопроекту пенсионный возраст будет также увеличен для педагогов, медицинских и творческих работников, имеющих право выйти на пенсию досрочно. Для этих категорий работников возраст выхода на пенсию будет повышен на восемь лет. Для граждан, работающих в районах Крайнего Севера, пенсионный возраст планируется увеличить с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 58 лет для женщин.

Льготы на досрочные пенсии сохранятся у работников, занятых на вредном и опасном производстве, у женщин с пятью и более детьми, у пострадавших при аварии в Чернобыле и у других категорий, имеющих социальные льготы. Гражданам с большим стажем работы (40 лет для женщин и 45 — для мужчин) правительство предлагает дать возможность выйти на пенсию на два года раньше.​

Авторы: Юлия Старостина, Елизавета Антонова.
Теги: повышение пенсионного возраста , Госдума
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