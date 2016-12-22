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Минфин подсчитал расходы на предложения Путина по пенсионной реформе
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Минфин подсчитал расходы на предложения Путина по пенсионной реформе
Пенсионная реформа, 16:48
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Минфин подсчитал расходы на предложения Путина по пенсионной реформе
Реализация инициатив президента по пенсионной реформе, которые были озвучены в среду, обойдется примерно в 500 млрд руб., полагают в Минфине
Антон Силуанов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Минфин подсчитал, во сколько обойдутся бюджету страны поправки к повышению пенсионного возраста, внести которые в правительственный законопроект президент России Владимир Путин предложил в среду. Об этом глава ведомства Антон Силуанов сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Президент Российской Федерации выступил с целым рядом инициатив по уточнению предложений по изменению пенсионного законодательства, которые подготовлены правительством и находятся в Государственной думе», — напомнил чиновник. Все эти инициативы были «направлены на улучшение социального обеспечения людей, в первую очередь в предпенсионном возрасте, на улучшение социального обеспечения пенсионеров и, конечно, требуют финансовых затрат», отметил Силуанов.

«По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд руб.», — сообщил министр, заметив, что изменения потребуют уточнения бюджетных планов и проектировок бюджета Пенсионного фонда. Именно оттуда, как указал глава ведомства, будут взяты средства для реализации предложений президента. «Соответственно, объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные сегодня Путиным инициативы», — добавил Силуанов.

Все изменения, которые касаются пенсионного законодательства, не приводят к уменьшению трансферта в Пенсионный фонд, заверил он, подчеркнув, что в следующем году трансферт Пенсионному фонду будет даже увеличен по сравнению с тем, что планировался прежде. «Поэтому все ресурсы, которые Пенсионный фонд получит от изменений в пенсионном законодательстве, будут направлены на повышение пенсий, на улучшение пенсионного обеспечения наших граждан», — резюмировал министр финансов.

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С обращением к россиянам по поводу повышения пенсионного возраста Путин выступил 29 августа. В ходе него политик объяснил, что реализация инициативы кабмина ​необходима, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы страны, в том числе и в интересах будущих пенсионеров.

Также президент высказал собственные предложения относительно этой реформы. Так, вместо увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет (подобные изменения содержались в проектах правительства) Путин предложил увеличить его только до 60 лет.​ Кроме того, право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей, согласно инициативе главы государства, получат многодетные матери.

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Помимо этого Путин предложил расширить понятие предпенсионного возраста — пять лет до наступления срока выхода на пенсию (вместо нынешних двух лет до пенсии). Таким образом, мужчины после реформы в большинстве случаев будут считаться предпенсионерами с 60 лет (возраст выхода на пенсию для них предлагается установить в 65 лет), а женщины — с 55 лет (возраст выхода на пенсию — 60 лет).

Также правом выхода на пенсию на шесть месяцев раньше новых сроков, по мнению президента, должны быть наделены те, кто должен был сделать это в 2019 и 2020 годах.

На инициативы Путина уже отреагировала вице-премьер, курирующая в правительстве вопросы социальной политики, Татьяна Голикова. Она заявила, что за увольнение сотрудников предпенсионного возраста работодателям могут грозить крупные штрафы. ​«Будем базироваться на статье [Уголовного кодекса] за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности», — отмечала чиновник. «Это штраф до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев», — напомнила она.

Авторы: Антон Фейнберг, Евгения Маляренко.
Теги: Антон Силуанов , повышение пенсионного возраста , Владимир Путин , Минфин
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