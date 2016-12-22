Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу. Главное
Пенсионная реформа, 12:23
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Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу. Главное
Президент Владимир Путин в ходе телеобращения рассказал, какие изменения решено внести в реформу пенсионной системы. Главное — в обзоре РБК
Владимир Путин
Какие изменения внес Владимир Путин
- Пенсионный возраст для женщин увеличится не до 63 лет, как планировалось, а до 60 лет.
- Таким образом, постепенное повышение пенсионного возраста завершится на поколении женщин 1968 года рождения (сейчас им 49 или 50 лет) — эти и более молодые женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.
- Многодетные матери получают право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей. Женщины с тремя детьми получают право выхода на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше. Женщин, у которых пять и более детей, изменения не коснутся. Как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.
- Те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 году получают право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
- Льготы по имущественным налогам и прочие социальные льготы на время переходного периода сохраняются в старых пенсионных границах (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).
- Будут разработаны программы поддержки занятости и переквалификации, также внедряется контроль за увольнением граждан предпенсионного возраста, в том числе административная и уголовная ответственность для работодателей.
- Расширяется понятие предпенсионного возраста — пять лет до наступления срока выхода на пенсию (вместо нынешних двух лет до пенсии).
- Предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4,9 тыс. руб. до 11280 руб. с 1 января 2019 года. Выплаты могут быть получены в течение года.
- Работодатель должен каждый год предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.
- Пенсионная реформа не коснется коренных малочисленных народов Севера.
- С 1 января 2019 года предлагается начать выплаты 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве.
- Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, предложено уменьшить до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин.
- Вопрос о сохранении действующих региональных льгот (бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и др.) должен быть решен регионами.
Предложения правительства, которых не коснулись изменения
- Повышение пенсионного возраста будет проходить в несколько этапов с 1 января 2019 года.
- Каждый год переходного периода пенсионный возраст будет повышаться на один год
- Пенсионный возраст для мужчин увеличится до 65 лет
- Повышается возраст назначения социальных пенсий (пенсии, которые начисляются тем, кто официально не наработал необходимый трудовой стаж) — до 68 лет у женщин (сейчас 60 лет) и до 70 лет у мужчин (сейчас 65 лет).
- Пенсионная реформа не коснется тех, кто получает страховые пенсии по социальным мотивам, например женщин, на воспитании которых находится ребенок-инвалид до восьми лет, женщин, родивших пять и более детей, инвалидов по зрению 1-й группы и некоторых других категорий граждан.