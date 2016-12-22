Титов назвал условия для развития пенсионной системы

Для развития и балансировки пенсионной системы необходимо усилить несырьевой сектор экономики и вывести «из тени» малый бизнес, заявил РБК уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

По его словам, предложенная реформа не окажет необходимого эффекта на пенсионную систему. «Ситуация будет продолжать ухудшаться. Главная причина — пенсионную систему, даже такую хилую, как у нас, не вытягивает наша еще более хилая, вялая и зависимая от нефти экономика», — сказал он.

Титов добавил, что тезис президента России Владимира Путина о недопустимости ставить пенсии в зависимость от цен на нефть можно расширить и заявить, что в сырьевой зависимости находится все государство.

«Главное решение в балансировании и пенсионной системы, и бюджета в целом — это развитие несырьевого сектора экономики, создание рабочих мест и, конечно, развитие и выход из тени малого бизнеса, который сегодня, будучи в подполье, никаких пенсионных взносов не платит», — отметил омбудсмен. В случае снижения размера страховых взносов до 15% доходы Пенсионного фонда выросли бы, считает он.

Омбудсмен также подчеркнул, что если за увольнение сотрудников предпенсионного возраста введут уголовное наказание, то работодатели «для подстраховки» будут увольнять мужчин в 59 лет и женщин в 54 года. Титов отметил, что вместо этого для лиц предпенсионного возраста можно было бы установить страховые взносы в размере 15%.

«Впрочем, как и не менее важной социальной группы — не завершающих, а начинающих свою трудовую карьеру. То есть молодых людей до 25 лет на первом месте работы. Это значительно упростит им поиск работы после учебы», — добавил омбудсмен.

Он также рассказал, что в ближайшее время в Институте экономики роста им. Столыпина рассчитают, сколько средств принесет в бюджет пенсионная реформа и сколько из них придется потратить на различные льготы.

«Скоро выйдем с информацией. А то президенту дают расчеты сухие, бездушные бухгалтера, которые, как мы видим, и с цифрами-то не очень дружат», — добавил он.

В мае о пенсионной реформе и повышении возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В Минфине изменения объяснили тем, что на пенсионную систему влияют «негативные демографические тренды», включая снижение числа работающих граждан и рост количества пенсионеров.

Президент России Владимир Путин позже заявил о смягчении реформы. В частности, изменение пенсионного возраста для женщин снизили с 63 до 60 лет. Кроме того, те, кто должен был стать пенсионером в 2019 и 2020 годах, смогут на полгода раньше оформить выход на пенсию по новому возрасту. Досрочно выйти на пенсию смогут и многодетные матери.

Также предлагается разработать программы поддержки для лиц предпенсионного возраста и усилить контроль за их увольнением, в том числе ввести административную и уголовную ответственность за такие действия для работодателей. Выплаты по безработице для этой категории граждан предложено увеличить с 4,9 до 11,28 тыс. руб.