ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,15 67,30 EUR Нал. 80,70 78,79 USD Бирж. 68,00 +0,13 EUR Бирж. 79,55 +0,20 USD ЦБ. 68,15 +0,75 EUR ЦБ. 79,56 +0,80 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7005,00 -27,40 IMOEX 2348,44 +1,39% RTSI 1085,01 +0,62% Brent 76,51 +0,38% DJIA 26154,17 +0,35% Nasdaq 8100,44 +0,88%
Голикова назвала стоимость смягчения пенсионной реформы
Лента новостей
Как изменится пенсионная реформа после интервенции Путина 20:07, Экономика WP узнала о приглашении Лаврова на встречу с Помпео до введения санкций 20:02, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 19:58, РБК и Сбербанк Экс-глава Ozon стал консультантом по цифровым технологиям «Магнита» 19:56, Бизнес Власти Украины подготовили санкционный список из-за Крымского моста 19:49, Политика Власти Москвы предрекли «кадровый тупик» с директорами московских театров 19:48, Общество Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА 19:45, Спорт Гибкая граница: сможет ли обмен территориями помирить Сербию и Косово 19:28, Политика Нобелевский комитет отказался лишить премии мира главу кабмина Мьянмы 19:21, Общество Мантуров допустил выпуск кроссовера Aurus под брендом УАЗ 19:09, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 18:59, РБК и Schneider Electric Пенсионный фонд ответил на слова Путина об «апартаментах» ПФР 18:57, Экономика Покупать или продавать: Litecoin подорожал до $62 18:52, Крипто НАТО рассмотрит просьбу назвать новое здание альянса в честь Маккейна 18:47, Политика Тренер «Спартака» Массимо Каррера косвенно подтвердил продажу Промеса 18:43, Спорт В Кремле объяснили изменения курса рубля рыночными процессами 18:40, Политика В Кремле назвали ненормальным иск США в ВТО против России 18:35, Политика Голикова назвала стоимость смягчения пенсионной реформы 18:32, Экономика Адвокат сообщил о закрытии на Украине дел против экипажа «Норда» 18:31, Общество Минфин предложил механизм участия бизнеса в плане Белоусова 18:28, Бизнес Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 18:21, РБК и Сбербанк В Голландии арестовали принадлежащие «Газпрому» акции «Голубого потока» 18:15, Политика Песков назвал неразумным возможный выход Украины из договора о дружбе 18:14, Политика Лавров призвал уничтожить террористический «гнойник» в Сирии 18:05, Политика Экс-начальник главного управления военной полиции стал замминистра спорта 18:03, Общество Песков назвал «смелым поступком» обращение Путина по пенсионной реформе 17:58, Общество Facebook сделала свою видеоплатформу доступной по всему миру 17:52, Технологии и медиа Джесси Пуэлл, Kraken: капитализация рынка превысит $1 трлн до конца года 17:50, Крипто
Голикова назвала стоимость смягчения пенсионной реформы
Пенсионная реформа, 18:32
0
Голикова назвала стоимость смягчения пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63 лет обойдется бюджету в 3,6 трлн руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Стоимость других предложений Владимира Путина составит около 756 млрд руб.
Татьяна Голикова (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо предлагавшегося ранее варианта (63 года) обойдется в 3,6 трлн руб. дополнительных расходов по сравнению с первоначальными планами. Об этом журналистам заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам России предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин на пять, а не на восемь лет, как изначально предлагало правительство. Таким образом, переходный период пенсионной реформы для женщин завершится одновременно с мужчинами в 2028 году и продлится 10 лет. Правительство в июне внесло в Госдуму проект пенсионной реформы, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет. Согласно предложениям правительства, переходный период для женщин составил бы 16 лет и завершился бы в 2034 году.

Бюджету это обойдется в 3,6 трлн руб. в течение шести лет начиная с 2029 года, то есть после окончания переходного периода реформы (в случае повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет таких расходов бы не было), следует из заявления Голиковой. По ее словам, смягчение коснется 2,4 млн российских женщин.

Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу. Главное
Экономика

Путин также предложил предоставить гражданам, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. «Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года», — объяснил он. Реализация этого предложения президента обойдется в 490 млрд руб., сообщила Голикова. Эти расходы (возникающие по сравнению с первым вариантом пенсионной реформы) бюджет понесет уже в течение ближайших шести лет (с 2019 по 2024 год).

Сокращение на три года стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, оценивается в 57,4 млрд руб. в течение ближайших шести лет, представила расчеты вице-премьер. Сейчас в правительственном законопроекте говорится, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Путин предложил уменьшить срок стажа для женщин до 37 лет, а для мужчин — до 42 лет.

Предложенное президентом право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей обойдется в 29,5 млрд руб. за ближайшие шесть лет, продолжила Голикова. Женщины с тремя детьми, согласно инициативе президента, получают возможность выйти на пенсию ​на три года раньше срока, с четырьмя детьми — на четыре года раньше, с пятью и более детей они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Специальная программа повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста потребует 30 млрд руб. из средств федерального бюджета в течение шести лет, сообщила вице-премьер. На время переходного периода реформы, то есть с 2019 по 2028 год, президент предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Согласно действующему законодательству, предпенсионный возраст наступает за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно).

«Президент услышал граждан»: политики о смягчении пенсионной реформы
Общество

Путин также выступил за повышение пособия по безработице для предпенсионеров с 4,9 тыс. руб., как сейчас, до 11 тыс. 280 руб. с 1 января 2019 года. Период выплаты глава государства предложил установить в один год. Расходы бюджета на увеличение пособия по безработице для предпенсионеров более чем в два раза составят 31,8 млрд руб. за шесть лет, сказала Голикова.

Кроме того, Путин заявил, что с 1 января 2019 года для жителей села, имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, вводится 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров. Голикова оценила расходы на реализацию этой меры в 117 млрд руб. с 2019 по 2024 год. Сохранение действующих условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера, о котором также заявил президент, будет стоить бюджетной системе 800 млн руб.

Первый вице-премьер Антон Силуанов при этом заявил журналистам, что инициативы президента по смягчению пенсионной реформы обойдутся в 500 млрд руб. дополнительных расходов за шесть лет. Это меньше сумм, о которых заявила Голикова. Как следует из ее слов, в ближайшие шесть лет дополнительные расходы (по сравнению с первоначальным вариантом повышения пенсионного возраста) составят 756 млрд руб. (плюс еще 3,6 трлн руб. в течение шести лет с 2029 года). РБК направил запросы в Минфин и в аппарат Голиковой с просьбой уточнить, с чем связано расхождение.

«Это (предложения Путина. — РБК) потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», — заявил Силуанов. «Необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете ПФР и, соответственно, объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные сегодня президентом Российской Федерации инициативы», — сказал первый вице-премьер.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Татьяна Голикова
Главное
Власти Украины подготовили санкционный список из-за Крымского моста Политика
Материалы по теме
Песков назвал «смелым поступком» обращение Путина по пенсионной реформе Общество
Минфин подсчитал расходы на предложения Путина по пенсионной реформе Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter