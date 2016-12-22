Голикова назвала стоимость смягчения пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63 лет обойдется бюджету в 3,6 трлн руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Стоимость других предложений Владимира Путина составит около 756 млрд руб.

Татьяна Голикова (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо предлагавшегося ранее варианта (63 года) обойдется в 3,6 трлн руб. дополнительных расходов по сравнению с первоначальными планами. Об этом журналистам заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам России предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин на пять, а не на восемь лет, как изначально предлагало правительство. Таким образом, переходный период пенсионной реформы для женщин завершится одновременно с мужчинами в 2028 году и продлится 10 лет. Правительство в июне внесло в Госдуму проект пенсионной реформы, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет. Согласно предложениям правительства, переходный период для женщин составил бы 16 лет и завершился бы в 2034 году.

Бюджету это обойдется в 3,6 трлн руб. в течение шести лет начиная с 2029 года, то есть после окончания переходного периода реформы (в случае повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет таких расходов бы не было), следует из заявления Голиковой. По ее словам, смягчение коснется 2,4 млн российских женщин.

Путин также предложил предоставить гражданам, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. «Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года», — объяснил он. Реализация этого предложения президента обойдется в 490 млрд руб., сообщила Голикова. Эти расходы (возникающие по сравнению с первым вариантом пенсионной реформы) бюджет понесет уже в течение ближайших шести лет (с 2019 по 2024 год).

Сокращение на три года стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, оценивается в 57,4 млрд руб. в течение ближайших шести лет, представила расчеты вице-премьер. Сейчас в правительственном законопроекте говорится, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Путин предложил уменьшить срок стажа для женщин до 37 лет, а для мужчин — до 42 лет.

Предложенное президентом право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей обойдется в 29,5 млрд руб. за ближайшие шесть лет, продолжила Голикова. Женщины с тремя детьми, согласно инициативе президента, получают возможность выйти на пенсию ​на три года раньше срока, с четырьмя детьми — на четыре года раньше, с пятью и более детей они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Специальная программа повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста потребует 30 млрд руб. из средств федерального бюджета в течение шести лет, сообщила вице-премьер. На время переходного периода реформы, то есть с 2019 по 2028 год, президент предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Согласно действующему законодательству, предпенсионный возраст наступает за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно).

Путин также выступил за повышение пособия по безработице для предпенсионеров с 4,9 тыс. руб., как сейчас, до 11 тыс. 280 руб. с 1 января 2019 года. Период выплаты глава государства предложил установить в один год. Расходы бюджета на увеличение пособия по безработице для предпенсионеров более чем в два раза составят 31,8 млрд руб. за шесть лет, сказала Голикова.

Кроме того, Путин заявил, что с 1 января 2019 года для жителей села, имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, вводится 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров. Голикова оценила расходы на реализацию этой меры в 117 млрд руб. с 2019 по 2024 год. Сохранение действующих условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера, о котором также заявил президент, будет стоить бюджетной системе 800 млн руб.

Первый вице-премьер Антон Силуанов при этом заявил журналистам, что инициативы президента по смягчению пенсионной реформы обойдутся в 500 млрд руб. дополнительных расходов за шесть лет. Это меньше сумм, о которых заявила Голикова. Как следует из ее слов, в ближайшие шесть лет дополнительные расходы (по сравнению с первоначальным вариантом повышения пенсионного возраста) составят 756 млрд руб. (плюс еще 3,6 трлн руб. в течение шести лет с 2029 года). РБК направил запросы в Минфин и в аппарат Голиковой с просьбой уточнить, с чем связано расхождение.

«Это (предложения Путина. — РБК) потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», — заявил Силуанов. «Необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете ПФР и, соответственно, объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные сегодня президентом Российской Федерации инициативы», — сказал первый вице-премьер.