В Думе заслушали пенсионные проблемы

Как прошло обсуждение законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию

Парламентарии, правительство и эксперты обсудили повышение пенсионного возраста в Госдуме. Слушания продлились более четырех часов. Самое главное из выступлений — в обзоре РБК

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госдума 21 августа провела большие парламентско-общественные слушания, посвященные пенсионной реформе. Они должны помочь улучшить законопроект правительства о повышении пенсионного возраста и «снять напряжения, где они есть», заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая заседание.

Слушания продлились более четырех часов, в них приняли участие около 600 человек. Большинство экспертов, выступивших на заседании, поддержали решение правительства о повышении пенсионного возраста. Однако негативные эмоции, которые вызывает у большинства россиян пенсионная реформа, никуда не денутся — напряжение все равно будет сохраняться, говорит РБК политолог Алексей Макаркин.

Нужно было делать раньше

​Повышение пенсионного возраста необходимо, это решение нужно было принимать десять лет назад, а сегодня выхода нет — «мы подошли к черте», заявил на слушаниях председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Параметры повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин позволят увеличить реальные пенсии к 2024 году на 10% в сравнении с уровнем 2018 года, а к 2035-му — на 25%, следует из оценок Счетной палаты, представленных в Госдуме. Если же пенсионные границы оставить неизменными, пенсии сократятся в реальном выражении на 4% к 2024 году и на 7% к 2035 году.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов тоже считает, что пенсионную реформу следовало проводить раньше. «Мы начинаем пенсионную реформу с коэффициентом поддержки, то есть с количеством работающих на одного пенсионера, [равным] 2,2. Это абсолютный рекорд», — заявил Кузьминов, подчеркнув, что «мы стоим буквально на краю». По его словам, в среднем все страны, которые начинали пенсионную реформу, делали это при коэффициенте поддержки 2,5–3 (количество работающих в расчете на одного пенсионера).

Пенсия 70% от зарплаты

Коэффициент замещения (соотношение среднего размера назначенных пенсий и средней зарплаты) в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ) должен быть доведен до 40%, но сейчас во всех развитых странах с учетом добровольной накопительной составляющей пенсия составляет 60–70% от заработка при выходе на пенсию, сказал Кудрин. «Мы должны ставить себе цель впоследствии, в перспективе, чтобы пенсия была 60–70% от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопросы повышения пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — сказал Кудрин. По оценкам Счетной палаты, коэффициент замещения при реализации правительственных предложений по повышению пенсионного возраста в 2024 году составит 34%, а в 2035 году — 35,6%.

Кто бенефициары? Правительство рассчитывает, что основными «бенефициарами» пенсионной реформы станут неработающие пенсионеры. Их пенсии будут в среднем расти на 1 тыс. руб. в год и к концу четвертого президентского срока Владимира Путина достигнут 20 тыс. руб. Экономия от повышения пенсионного возраста за шесть лет превысит 3 трлн руб., и все эти средства будут направлены на рост пенсий опережающими инфляцию темпами, заверил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его словам, параметры опережающей индексации страховых пенсий «найдут отражение» в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда. «Законопроект, который является предметом нашего сегодняшнего рассмотрения, свяжется с теми параметрами, которые предусмотрены будут в двух бюджетах — основном, федеральном и бюджете Пенсионного фонда», — сказал министр. По его словам, все необходимые расчеты не являются «никакой тайной».

Альтернатив нет

Альтернатив повышению пенсионного возраста нет: например, правительство не может использовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) и нефтяные доходы для сбалансированности пенсионной системы, объяснял Кудрин. ​«Напомню, что в 2008–2009 годы половина всего Резервного фонда была потрачена на спасение, поддержание бюджетной системы, включая Пенсионный фонд. На сегодня Резервного фонда нет, на сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет... Мы не можем к нему подвязывать выплаты пенсионной системы», — подчеркнул он.

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«Звучат предложения направить средства ФНБ на выплату пенсий и их повышение. Звучит красиво, но последствия никого не интересуют, потому что в ФНБ находятся 5 трлн руб., а ежегодный бюджет ПФР — более 8 трлн руб. Один раз заберем, направим, что будет дальше? Опять придем к той же проблеме, только без запаса, который сегодня позволил нам спокойно пройти финансово-экономический мировой кризис», — согласился лидер фракции ​«Единая Россия» Сергей Неверов.

Другой путь повышения доходов ПФР — увеличение ставки пенсионных взносов — приведет к росту теневого сектора, предупредил Топилин. Увеличение ставки страховых взносов в ПФР приведет к росту нагрузки на бизнес, сокращению рабочих мест и, как следствие, уменьшению объема страховых взносов, поступающих в фонд, считает Неверов.

В чем претензии бизнеса? Работодатели концептуально поддержали правительственный законопроект, но высказали к нему ряд замечаний, напомнил президент РСПП и координатор стороны работодателей на Российской трехсторонней комиссии Александр Шохин. «Мы высказываем претензию правительству о том, что очень слабо просчитаны многие вещи: в частности, не предоставлены актуальные расчеты, нет достаточно подробного анализа ситуации на рынке труда», — сказал он. Шохин подчеркнул, что бизнес «категорически против» административного или уголовного принуждения работодателей к сохранению занятости лиц предпенсионного возраста. По его словам, необходимы стимулы. «Нужны стимулы подобно сколковским инновационным стимулам в части взносов в Пенсионный фонд и другие социальные фонды, с тем чтобы у работодателей был стимул сохранения или даже привлечения работников старших возрастов», — предложил Шохин. Для участников проекта «Сколково» предусмотрен пониженный тариф взносов в ПФР в размере 14%.

Кто против?

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», как и во время первого чтения законопроекта, выступили против повышения пенсионного возраста. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о повышении пенсионного возраста «жестоким и циничным». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский усомнился, что властям удастся добиться увеличения продолжительности жизни из-за увеличения срока трудовой жизни. «Мы среднее поколение в могилу загоняем. Как же они будут жить дольше, если мы их заставляем работать больше?» — рассуждал он.

«Я абсолютно убежден — голосовать за такой закон, поддерживать его в сегодняшних российских реалиях аморально», — заявил лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Он призвал все инициативные группы объединить усилия для проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. По мнению Миронова, он «будет последним редутом в нашей обороне по пенсионному законопроекту».

Слушания указали на отсутствие или очевидную слабость публичных лидеров пенсионного протеста, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Говорить о коренном переломе отношения общества к пенсионной реформе преждевременно, полагает он. «Реакция общества может быть разной — и выгорание от низкой эффективности борьбы (особенно в случае некоторых уступок со стороны власти), и новая волна негатива — поскольку четкого измеряемого результата от слушаний они могут и не заметить», — сказал РБК Виноградов.

Второе чтение законопроекта состоится осенью, прием поправок завершается 24 сентября, но уже поступило более 100 предложений по изменению законопроекта. По итогам слушаний в Госдуме будет создана специальная рабочая группа, которая займется доработкой законопроекта.