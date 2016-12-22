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Минтруд обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров»
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Минтруд обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров»
Пенсионная реформа, 16:49
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Минтруд обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров»
Минтруд разработал план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы. Для граждан предпенсионного возраста могут повысить пособие по безработице, а для работодателей ввести уголовную ответственность за их увольнение
Фото: Eric Thayer / Reuters

Минтруд предлагает увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста, обязать компании оплачивать их ежегодную диспансеризацию и проработать вопрос об уголовной ответственности для работодателей, увольняющих сотрудников за два года до выхода на пенсию. Предложения содержатся в проекте плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, который разработал Минтруд (есть у РБК).

Пресс-служба Минтруда подтвердила РБК разработку документа. «С учетом предварительных итогов общественного обсуждения и результатов совместной работы с федеральными органами власти Минтруд подготовил проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан», — сообщили в ведомстве. ​Там подчеркнули, что заинтересованы услышать мнения профсоюзов и работодателей. «Минтруд России представит им проект плана уже в июле. Ожидаем, что социальные партнеры дадут предложения к проекту плана», — добавили в министерстве.

Проект документа будет рассмотрен 27 июля на заседании рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщили РБК в секретариате комиссии. РТК — это координационный орган, в работе которого участвуют представители правительства, работодателей и профсоюзов.

Предпенсионный возраст, согласно ФЗ «О занятости населения», наступает за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно). Таким образом, сейчас он составляет 53 года для женщин и 58 лет для мужчин, которые выходят на пенсию по общим основаниям. В законопроекте о повышении пенсионного возрасте уточнения этого понятия нет — если его не изменят, то гражданами предпенсионного возраста будут считаться в основном мужчины 63-64 лет и женщины 61-62 лет.

Предложения Минтруда

Минтруд до конца года проработает вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Это позволит защитить их трудовые права, «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», и добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к гражданам предпенсионного возраста, говорится в документе.

Министерство также разработает проект закона, обязывающего компании информировать службы занятости об увольнении каждого сотрудника предпенсионного возраста по инициативе работодателя или соглашению сторон, следует из документа. С таким предложением ранее выступила партия «Единая Россия». Согласно проекту плана, Минтруд внесет законопроект в правительство в ноябре 2018 года.

В регионах с октября 2018 года будут запущены программы содействия занятости, следует из документа. ​А Роструд к маю 2019 года разработает дополнительные онлайн-сервисы для работодателей и граждан старших возрастов. Для граждан предпенсионного возраста в госинспекциях труда будут созданы «горячие линии» по вопросам соблюдения их трудовых прав.

Повышенные пособия

Минтруд предлагает выплачивать повышенное пособие по безработице «предпенсионерам», которые не смогут найти или сохранить работу. Такой законопроект министерство рассчитывает представить в правительство уже в ноябре, чтобы с 2019 года начать выплаты пособия в повышенном размере.

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В апреле Минтруд уже представил законопроект об увеличении размера пособия. Сейчас его максимальный размер равен 4900 руб., минимальный — 850 руб. Параметры пособия не менялись с 2009 года, его размер в несколько раз меньше прожиточного минимума (11163 руб.). Министерство предлагает сократить период выплаты пособия и за счет этого увеличить максимальный размер пособия до прожиточного минимума, а минимальный — до 30% от максимального.

Минтруд, как говорится в плане, совместно с Минфином разработает также законопроект о проведении ежегодной диспансеризации граждан предпенсионного возраста за счет средств работодателя. Согласно плану, проект закона должен быть подготовлен уже в августе 2018 года. ​

Пенсионная реформа

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 (сейчас 60 и 55 лет соответственно). Пенсионная реформа предполагает переходный период — до 2028 года для мужчин и до 2034-го для женщин, в течение которого повышение (оно затронет мужчин 1959 года и младше и женщин 1964 года и младше) будет проходить постепенно — по году каждый год. Доля работающих людей «становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше», и это может привести к «разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства», объяснил решение правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

Повышение пенсионного возраста, по расчетам властей, позволит увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. руб. в год. В 2019 году, по оценкам правительства, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 15,4 тыс. руб., а к 2024 году он достигнет 20 тыс. руб. Правительственный законопроект 19 июля был одобрен в первом чтении Госдумой. Ко второму чтению (состоится осенью) правительство предложит закрепить новую дату индексации пенсии неработающих пенсионеров на 1 января. Сейчас ее проводят в два этапа: 1 февраля (в этого момент пенсии повышают на размер инфляции) и 1 апреля (дополнительная индексация).

Программы переобучения

Для граждан старших возрастов Минтруд предлагает запустить программы профессионального образования «в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями» в течение всего переходного периода пенсионной реформы (с января 2019 по декабрь 2034 года). Министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил, что на программы повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста правительство планирует направлять около 5 млрд руб. в год.

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В организации образовательных программ будут задействованы Минпросвещения, Минэкономразвития, Минпромторг, а также региональные власти, следует из документа. Кроме того, для пожилых граждан будут сформированы перечни приоритетных профессий и навыков, которые будут ежегодно обновляться.

Для расширения сфер занятости граждан предпенсионного возраста Минтруд совместно с Минэкономразвития, корпорацией МСП и регионами с января 2020 года будут содействовать «предпенсионерам» в открытии собственного бизнеса.

Дискриминация по возрасту

Ужесточение ответственности работодателей может спровоцировать увольнения сотрудников до предпенсионного возраста, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, не исключая «усиления возрастной дискриминации».

Планы Минтруда похожи на попытку переложить ответственность на граждан и бизнес, говорит вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович. «Рост пенсий зависит от состояния экономики в целом, а обеспечить его могло бы сокращение налоговой нагрузки на предприятия, создающие рабочие места и повышающие производительность труда, а также снижение административного и уголовного давления на бизнес», — заметил он.

Авторы: Юлия Старостина, Екатерина Копалкина.
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