«Сама себе создала пенсионный фонд»: как запустить бизнес перед пенсией

Доходы от собственного бизнеса — лучшая альтернатива государственной пенсии. Как люди в предпенсионном возрасте создают новые компании и сколько зарабатывают

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В июне 2018 года правительство РФ подготовило законопроект о повышении пенсионного возраста. Однако и в России, и за рубежом многие компании при найме на работу отдают предпочтение людям до 40–50 лет. Решением проблемы может стать собственный бизнес. Например, согласно недавнему исследованию MIT, средний возраст стартапера в США составляет 42 года. Самые быстрорастущие компании создаются обычно предпринимателями в 45 лет, а запуск успешного бизнеса в 20-летнем возрасте остается самым маловероятным. «В России глобальных исследований относительно запуска своего дела после 50 лет пока не проводилось, — говорит Лидия Кузнецова, руководитель екатеринбургского проекта «Стартап 50+». — Но, например, в Екатеринбурге 10% бизнесов создают люди старше 50 лет»