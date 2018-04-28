Остановка по экономическому требованию

ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

ЦБ взял паузу в снижении ключевой ставки, опасаясь, что ослабление рубля из-за санкций приведет к росту инфляции. В июне ставка может остаться на уровне 7,25%, допускают эксперты, но прогнозируют два раунда снижения до конца года

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Совет директоров Банка России в пятницу, 27 апреля, на третьем в году заседании по денежно-кредитной политике сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, что совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов. До этого регулятор пять раз подряд снижал ключевую ставку — на предыдущем заседании, 23 марта, ставка была снижена на 25 базисных пунктов.

Регулятор объяснил свое решение тем, что ослабление курса рубля в апреле на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к таргету 4%. Рисков превышения таргета по инфляции ЦБ не видит. Прогноз по инфляции по итогам 2018 года сохранен на уровне 3–4%, в 2019 году инфляция будет находиться «вблизи 4%», отметил Банк России.

ЦБ отметил увеличение инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов. «Во-первых, геополитические факторы и ускоренный рост доходностей на развитых рынках могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания, — указал ЦБ. — Кроме того, пока отсутствует определенность в отношении параметров налогово-бюджетных решений для оценки их влияния на динамику инфляции».

Регулятор по-прежнему рассчитывает к концу года завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике. Но в условиях роста страновой премии за риск на Россию и увеличения процентных ставок на развитых рынках оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений 6–7%, указал регулятор.

Валютный рынок отреагировал на сохранение ключевой ставки на прежнем уровне укреплением рубля — на 54 коп., до 62,18 руб. за доллар, и на 58 коп., до 75,3 руб. за евро (по состоянию на 18:00 мск 27 апреля).

Неопределенность в условиях шоков

По мнению большинства экономистов, регулятор должен был взять паузу в снижении ставки в связи с ростом внешнеэкономической неопределенности на фоне ужесточения американских санкций в отношении российских бизнесменов, чиновников и компаний. Только трое из 36 опрошенных агентством Bloomberg аналитиков предполагали снижение ставки на 25 базисных пунктов, до 7% — верхней границы нейтрального диапазона, определенного ЦБ.

О возможном замедлении темпов снижения ставки говорили и представители регулятора. «Я думаю, что траектория снижения ставки действительно чуть-чуть скорректируется вверх, она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее, это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров», — говорила журналистам в Вашингтоне 19 апреля первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Экономисты объясняют решение ЦБ неопределенным влиянием санкций на инфляцию и экономику в целом, а также неясностью с приоритетами нового правительства России, которое будет утверждено после инаугурации Владимира Путина на новый президентский срок. «Пока не ясна реакция экономики на шоки после объявления нового пакета санкций 6 апреля», — считает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Банку России требуется время оценить, как возросшая волатильность на финансовых рынках повлияет на прогнозы инфляции и инфляционные ожидания», — согласен главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. «ЦБ, как и никто, до конца не понимает эффекта от санкций на макроэкономику и инфляцию», — вторит им директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, указывая, что на паузу также влияет «неопределенность в действиях правительства после его обновления в мае, в частности, это касается налоговых инноваций и бюджетной политики».

Рубль и турбулентность

Апрельская турбулентность курса рубля, по мнению аналитиков, носила временный характер и в меньшей степени могла повлиять на решение регулятора. После объявления Минфина США о новом пакете санкций 6 апреля и последовавшего за этим продолжавшегося несколько дней обвала рынков курс рубля в моменте дешевел до 80 руб. к евро и до 65 руб. к доллару. Затем рубль отыграл падение, после того как газета The Washington Post (WP) сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России. «Ослабление курса рубля в месячном исчислении на 25 апреля было незначительным и не превысило 5–6%», — отмечает Станислав Мурашов.

В перспективе, считают экономисты, курс рубля будет стабилен. «Рубль в мае будет укрепляться, в последние дни Минфин почти удвоил объемы покупок валюты (в рамках стерилизации сверхдоходов бюджета от высоких цен на нефть. — РБК), наращивая их после заморозки операций на рынке в середине месяца, но с середины мая объемы вернутся к нормальным уровням, и если никаких внешних негативных событий не произойдет, у рубля есть потенциал укрепления до 60 руб. за доллар», — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По оценкам начальника центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина, сейчас рубль находится в достаточно комфортной для себя ситуации. «Я не ожидаю, что рубль будет ниже 60 руб. за доллар в ближайшие полгода как минимум, и при отсутствии неожиданных событий к концу года мы останемся в текущем диапазоне 60–65 руб. за доллар, однако к четвертому кварталу возможно небольшое укрепление рубля», — прогнозирует Сусин.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Два снижения до конца года

Эксперты сходятся во мнении, что в перспективе темпы снижения ставки ЦБ замедлятся. «Предыдущие два релиза были достаточно оптимистичными, регулятор говорил, что в текущем году будет выводить ставку на значения 6–7%, — отмечает Наталия Орлова. — Теперь ЦБ взял более осторожную тональность: хотя регулятор по-прежнему целится в этот интервал, снижение ставки выглядит более ограниченным. Это означает, что они планируют стабилизировать ставку в верхней части интервала, у меня ожидания 6,75% на конец года». Она допускает, что на следующем заседании ЦБ (15 июня) произойдет снижение до 7%, а в сентябре — до 6,75%. «В конце года снижать будет сложно», — считает экономист. «Если бы не внешние риски, то ЦБ мог бы продолжать снижать ставку, однако сейчас уместнее сделать паузу», — полагает Наталия Орлова.

«Банк России дал понять, что потенциал снижения ключевой ставки уменьшился ввиду роста базовых ставок в США (ФРС подняла ставку в марте до 1,5–1,75%), а также расширения спредов на российские долги, — заявил директор департамента операций на финрынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. — Кроме того, еще не понятен эффект апрельских санкций, которые спровоцировали ослабление рубля, на состояние инфляции». «Поскольку до достижения нейтральной денежно-кредитной политики осталось меньше шагов, чем ранее, то в дальнейшем Банк России будет осторожен в принятии решений по ключевой ставке. На июньском заседании весьма вероятно, что повышения ключевой ставки опять не произойдет», — говорит он.

​Следующее решение ЦБ будет зависеть от того, насколько выраженной будет реакция потребительских цен на новый уровень валютного курса, отметил в обзоре экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. «На наш взгляд, в ближайшие месяцы потенциал смягчения денежно-кредитной политики будет определяться развитием ситуации на валютном рынке: в случае возвращения курса рубля к доллару в диапазон 57–58 у ключевой ставки по-прежнему будет шанс к концу 2018 года достичь отметки 6,75%. Однако при текущих уровнях валютного курса возможностей для смягчения будет гораздо меньше», — полагает он.

Аналитики Райффайзенбанка сохраняют прогноз ставки к концу года на уровне 6,75% с учетом того, что ЦБ рассчитывает на инфляцию 4% и достижение нейтрального уровня ставки уже в 2018 году. «Вопрос только в том, какими темпами ЦБ придет к этому уровню. Мы прогнозируем еще два снижения ставки в текущем году», — сказал Станислав Мурашов.

Ряд экономистов допускает, что ЦБ может снижать ставку в дальнейшем и более быстрыми темпами. «Если ослабление рубля после недавних санкций будет иметь ограниченный эффект, что вполне возможно после смягчения санкционной риторики, в дальнейшем Банк России, вероятнее всего, понизит ключевую ставку», — считает Максим Тимошенко. Его прогноз по ключевой ставке на конец 2018 года — 6,50–6,75%. «Локальные факторы будут иметь большое значение сейчас, но к концу года регулятор продолжит снижение ставки», — полагает Егор Сусин, прогнозируя ее уровень на конец года также в диапазоне 6,5–6,75%.​