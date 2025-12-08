Венгрия с начала года получила от России более 5 млрд кубометров газа

Фото: Robert Nemeti / Getty Images

С начала года Венгрия получила от России через «Турецкий поток» более 5 млрд куб. м газа, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Его слова приводит в соцсети X госсекретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач.

«По газопроводу Turk Stream через Сербию поступили рекордные объемы газа — более 5 млрд куб. м с января», — процитировал Ковач заявление главы МИДа.

Он отметил, что поставки газа через Сербию достигли рекордных 21 млн куб. м в сутки.

«Никогда еще в Венгрию по «Турецкому потоку» не поступало столько газа за год», — заключил Ковач.

С 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу по трубопроводам Украины полностью остановлен. После этого «Турецкий поток» остался единственным маршрутом для прокачки российского газа в Европу — три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» повреждены взрывами в 2022 году, а польский участок газопровода Ямал — Европа заблокирован из-за санкций Запада.