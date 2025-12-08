Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ariel Schalit / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным, это он назвал значимым для защиты «жизненно важных» интересов Израиля. Об этом израильский премьер сообщил на заседании кнессета 8 декабря.

«У нас есть контакты с другой сверхдержавой — Россией. Я регулярно общаюсь с Путиным, и эти многолетние личные отношения служат нашим жизненно важным интересам», — сказал премьер (цитата по The Times of Israel).

Он добавил, что отношения с Россией служат интересам Израиля «и сейчас, включая попытки помешать нам защитить нашу северную границу».

Севернее Израиля находится Ливан. 23 ноября Израиль нанес удар по Бейруту в Ливане с целью устранения начальника штаба «Хезболлы» Хайтама Али Табатабаи. После, в начале декабря, Ливан и Израиль провели прямые переговоры о прекращении боевых действий. Позже лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что агрессии Израиля «необходимо противостоять всеми средствами и методами».

Также Нетаньяху в ходе заседания рассказал о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце декабря. Премьер уточнил, что это будет его шестая встреча с республиканцем с начала его второго срока. В начале декабря Axios писал, что Нетаньяху попросил у Трампа помощи с получением помилования от президента Израиля Ицхака Герцога.

Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Нетаньяху вину отрицает. Премьера Израиля обвинили, в частности, в получении подарков — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов — от миллиардера и голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Также Нетаньяху подозревают в том, что он помогал медиамагнатам в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.

Предыдущий раз телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным состоялся в середине ноября. Они обсудили прекращение огня в Газе, вопросы ядерной программы Ирана и стабилизацию ситуации в Сирии. Ранее Путин и Нетаньяху созванивались в преддверии дня рождения российского лидера — 6 октября.