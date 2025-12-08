Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным, это он назвал значимым для защиты «жизненно важных» интересов Израиля. Об этом израильский премьер сообщил на заседании кнессета 8 декабря.
«У нас есть контакты с другой сверхдержавой — Россией. Я регулярно общаюсь с Путиным, и эти многолетние личные отношения служат нашим жизненно важным интересам», — сказал премьер (цитата по The Times of Israel).
Он добавил, что отношения с Россией служат интересам Израиля «и сейчас, включая попытки помешать нам защитить нашу северную границу».
Севернее Израиля находится Ливан. 23 ноября Израиль нанес удар по Бейруту в Ливане с целью устранения начальника штаба «Хезболлы» Хайтама Али Табатабаи. После, в начале декабря, Ливан и Израиль провели прямые переговоры о прекращении боевых действий. Позже лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что агрессии Израиля «необходимо противостоять всеми средствами и методами».
Также Нетаньяху в ходе заседания рассказал о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце декабря. Премьер уточнил, что это будет его шестая встреча с республиканцем с начала его второго срока. В начале декабря Axios писал, что Нетаньяху попросил у Трампа помощи с получением помилования от президента Израиля Ицхака Герцога.
Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Нетаньяху вину отрицает. Премьера Израиля обвинили, в частности, в получении подарков — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов — от миллиардера и голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Также Нетаньяху подозревают в том, что он помогал медиамагнатам в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.
Предыдущий раз телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным состоялся в середине ноября. Они обсудили прекращение огня в Газе, вопросы ядерной программы Ирана и стабилизацию ситуации в Сирии. Ранее Путин и Нетаньяху созванивались в преддверии дня рождения российского лидера — 6 октября.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили