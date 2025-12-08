 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»

Фото: MDaudov_95 / Telegram
Фото: MDaudov_95 / Telegram

Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое отличие» в ходе мероприятия в Грозном, сообщил председатель чеченского правительства Магомед Даудов в своем телеграм-канале.

«Эта почетная награда — прямое доказательство самоотверженной работы, мужества и твердой позиции Рамзана Ахматовича в деле защиты национальных интересов России и укреплении обороноспособности нашей страны», — написал он.

Кадырову вручили медаль героя Чечни
Общество

Даудов также отметил, что Кадыров был удостоен награды за вклад в выполнение задач военной операции на Украине. В следующем посте глава чеченского правительства сообщил о вручении почетной грамоты Росгвардии сыну Кадырова и секретарю регионального совета безопасности Адаму Кадырову.

В октябре Даудов сообщил о вручении Кадырову-старшему золотой медали «Золотая звезда Героя Чеченской Республики». Звание Героя Республики Кадыров получил в феврале 2023 года. Даудов тогда отметил, что заслуги Кадырова перед Чечней и Россией «невозможно переоценить» и без преувеличений они «достойны специального исследования».

Егор Алимов
Рамзан Кадыров Адам Кадыров Виктор Золотов Росгвардия медаль Чечня
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
