Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»
Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое отличие» в ходе мероприятия в Грозном, сообщил председатель чеченского правительства Магомед Даудов в своем телеграм-канале.
«Эта почетная награда — прямое доказательство самоотверженной работы, мужества и твердой позиции Рамзана Ахматовича в деле защиты национальных интересов России и укреплении обороноспособности нашей страны», — написал он.
Даудов также отметил, что Кадыров был удостоен награды за вклад в выполнение задач военной операции на Украине. В следующем посте глава чеченского правительства сообщил о вручении почетной грамоты Росгвардии сыну Кадырова и секретарю регионального совета безопасности Адаму Кадырову.
В октябре Даудов сообщил о вручении Кадырову-старшему золотой медали «Золотая звезда Героя Чеченской Республики». Звание Героя Республики Кадыров получил в феврале 2023 года. Даудов тогда отметил, что заслуги Кадырова перед Чечней и Россией «невозможно переоценить» и без преувеличений они «достойны специального исследования».
